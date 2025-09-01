La Lituanie bat la Finlande 81-78 : Markkanen freiné pour la première fois à l’Euro 2025

La Lituanie a réussi l’exploit de freiner Lauri Markkanen lors de la victoire 81-78 contre la Finlande à Tampere. Pour la première fois de cet EuroBasket 2025, la star finlandaise a été maintenue sous la barre des 20 points, ce qui s’est révélé déterminant dans l’issue de cette rencontre du Groupe B.

Jokubaitis et Tubelis mènent la charge lituanienne

Rokas Jokubaitis a été l’artisan principal de cette victoire avec une performance remarquable de 16 points et 9 passes décisives, passant à une passe d’un double-double. Azuolas Tubelis a également brillé avec 12 points et 11 rebonds, apportant l’impact physique nécessaire dans la raquette.

Marek Blazevic a contribué avec 14 points et 8 rebonds, tandis qu’Ignas Sargiunas a ajouté 10 points à l’effort collectif. Jonas Valanciunas, utilisé avec parcimonie avec moins de 15 minutes de temps de jeu, a tout de même apporté 8 points and 5 rebonds dans son temps limité sur le parquet.

Markkanen résiste malgré la pression défensive

Malgré la pression défensive lituanienne, Lauri Markkanen a livré une prestation polyvalente avec 19 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Le joueur du Jazz d’Utah a montré toute l’étendue de son registre, mais cela n’a pas suffi pour éviter la première défaite de la Finlande dans cet EuroBasket 2025.

L’ancien joueur du Paris Basketball Mikael Jantunen a égalé son coéquipier avec 19 points et 8 rebonds, offrant une belle résistance face à la défense lituanienne. Elias Valtonen a également contribué avec 10 points, mais les hôtes du Groupe B ont dû s’incliner dans un match serré.

Cette victoire permet à la Lituanie de passer son bilan à 3 victoires pour 1 défaite, rejoignant ainsi la Finlande au classement du Groupe B. Un succès précieux qui relance complètement les ambitions lituaniennes dans cette compétition européenne.