EuroBasket masculin

La Lituanie bat la Finlande 81-78 : Markkanen freiné pour la première fois à l’Euro 2025

EuroBasket - La Lituanie neutralise Lauri Markkanen et s'impose face à la Finlande à Tampere. Malgré une belle performance de Mikael Jantunen, les Lituaniens remportent un succès crucial 81-78 et rejoignent leurs adversaires du jour au classement du Groupe B.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Lituanie bat la Finlande 81-78 : Markkanen freiné pour la première fois à l’Euro 2025

Rokas Jokubaitis et la Lituanie ont battu la Finlande à Tampere

Crédit photo : FIBA

La Lituanie a réussi l’exploit de freiner Lauri Markkanen lors de la victoire 81-78 contre la Finlande à Tampere. Pour la première fois de cet EuroBasket 2025, la star finlandaise a été maintenue sous la barre des 20 points, ce qui s’est révélé déterminant dans l’issue de cette rencontre du Groupe B.

Jokubaitis et Tubelis mènent la charge lituanienne

Rokas Jokubaitis a été l’artisan principal de cette victoire avec une performance remarquable de 16 points et 9 passes décisives, passant à une passe d’un double-double. Azuolas Tubelis a également brillé avec 12 points et 11 rebonds, apportant l’impact physique nécessaire dans la raquette.

Marek Blazevic a contribué avec 14 points et 8 rebonds, tandis qu’Ignas Sargiunas a ajouté 10 points à l’effort collectif. Jonas Valanciunas, utilisé avec parcimonie avec moins de 15 minutes de temps de jeu, a tout de même apporté 8 points and 5 rebonds dans son temps limité sur le parquet.

Markkanen résiste malgré la pression défensive

Malgré la pression défensive lituanienne, Lauri Markkanen a livré une prestation polyvalente avec 19 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Le joueur du Jazz d’Utah a montré toute l’étendue de son registre, mais cela n’a pas suffi pour éviter la première défaite de la Finlande dans cet EuroBasket 2025.

L’ancien joueur du Paris Basketball Mikael Jantunen a égalé son coéquipier avec 19 points et 8 rebonds, offrant une belle résistance face à la défense lituanienne. Elias Valtonen a également contribué avec 10 points, mais les hôtes du Groupe B ont dû s’incliner dans un match serré.

Cette victoire permet à la Lituanie de passer son bilan à 3 victoires pour 1 défaite, rejoignant ainsi la Finlande au classement du Groupe B. Un succès précieux qui relance complètement les ambitions lituaniennes dans cette compétition européenne.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
joraberanto
Espérons que ça ne soit pas une grosse blessure pour Rokas Jokubaitis.
Répondre
(0) J'aime
