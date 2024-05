Le nouveau tournoi des champions LNB sera lancé à Roland Garros

Le Paris Basketball et les Metropolitans 92 ont donné des idées à la ligue. Deux ans après la finale de Betclic ÉLITE, le court central Philippe-Chatrier de Roland-Garros a été désigné comme le lieu d’accueil de la nouvelle compétition, lancée à partir de septembre 2025 (et non pas 2024 à cause des Jeux Paralympiques).

La LNB avait annoncé des nouveautés à la mi-avril, ce tournoi en fait partie. On retrouvera les champions de France Betclic ÉLITE et Pro B, ainsi que les vainqueurs de la Leaders Cup et de la Coupe de France. La ligue souhaitait trouver un cadre emblématique, c’est chose faite avec Roland-Garros, utilisé pour la première fois pour un match de basket en octobre 2022 lors d’un Paris – Monaco.