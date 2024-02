La performance rarissime de Mathieu Wojciechowski : une première en LNB depuis janvier 2022

Généralement autour des 70% en lancers-francs en carrière, Mathieu Wojciechowski ressassera peut-être quelques temps son faible pourcentage actuel avec Fos-Provence (46,2% depuis son arrivée). Son 2/5 mardi contre Nantes, dont un 0/2 en seconde mi-temps, lui a coûté son premier triple-double en carrière puisqu’il a terminé la rencontre avec 8 points à 3/6, 11 rebonds et 10 passes décisives en 35 minutes de jeu.

Mais ses difficultés sur la ligne de réparation symbolisent aussi son hyper-activité. Après un and-one à la 6e minute (13-12), l’ancien ailier de Limoges a été trop court sur son lancer-franc mais est allé récupérer son propre rebond, seul au milieu de trois Nantais (Devon Thomas, Assane Ndoye et Bryce Nze). De quoi cimenter ce double-double atypique sans points, une rareté à l’échelle de la LNB, simplement vue à trois reprises au cours de la dernière décennie en Pro B.

Les double-doubles sans points sur les dix dernières saisons en LNB : Yohan Choupas (Lille, Pro B) : 5 points, 10 rebonds et 10 passes décisives à Quimper le 15 janvier 2022

Rasid Mahalbasic (Monaco) : 8 points, 14 rebonds et 10 passes décisives contre Dijon le 24 juin 2021

Thomas Cornely (Blois, Pro B) : 7 points, 10 rebonds et 11 passes décisives contre Gries-Oberhoffen le 18 juin 2021

Jean-Baptiste Maille (Rouen, Pro B) : 9 points, 10 rebonds et 10 passes décisives à Paris le 29 mars 2019

D.J. Cooper (Pau) : 9 points, 11 rebonds et 11 passes décisives à Nanterre le 14 mai 2017

Benoit Mangin (Le Portel) : 0 point, 10 rebonds et 14 passes décisives à Nancy le 10 février 2017

Tenu à 6 points, 3 rebonds et 3 passes décisives avant la pause, Mathieu Wojciechowski s’est mué en distributeur après la pause, caché derrière la défense de zone du NBH. Ses 8 rebonds et 7 passes décisives au retour des vestiaires témoignent de l’importance prise en seulement un mois dans le collectif provençal, qu’il a contribué à transformer, du statut de lanterne rouge à une équipe victorieuse de ses trois derniers matchs. « L’apport de Mathieu fait du bien », clame notamment Damien Bouquet. « Il est beaucoup dans l’énergie, dans le combat, dans le positif. Quand on était dans le dur, on n’avait pas ce gars-là qui amène toute sa fraîcheur. »

L’œil de Rémi Giuitta, son entraîneur « Il a fait du Mathieu. Ce pourquoi on est allé le chercher, ce pourquoi c’est un mec que je suis depuis sa première année en Pro B avec Le Portel. Il m’avait frappé par son hyper-activité, par son côté lâche-rien, qui donne énormément d’intensité, se bat pour son équipe, avec un état d’esprit collectif très appréciable. Même si je n’avais pas fait plus attention pendant le match, je ne suis pas plus surpris que ça de le voir signer un tel double-double. Il aurait même mérité de finir en triple-double avec deux lancers-francs supplémentaires. Ça définit vraiment très bien le bonhomme, son altruisme, son engagement et son état d’esprit collectif exemplaire. Soit tout ce qui manquait à notre équipe. Il n’est pas pour rien dans notre nouveau visage. Il a un peu aidé à changer la dynamique psychologique et mentale de l’équipe. Je retiens l’image où il va chercher son propre rebond offensif sur lancer-franc, sans le moindre autre joueur de Fos autour, et va obtenir la touche à force de bagarre. C’est symbolique du type de joueur qu’il est, qui est dans la résilience, et qui ne va jamais lâcher. »

