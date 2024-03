La Pévèle Arena d’Orchies se dit prête à accueillir le Final Four

Si le club de Villeneuve d’Ascq et la métropole de Lille (MEL) explorent la piste de l’organiser le Final Four au Stade Pierre-Mauroy, l’immensité de la salle et le coût de son fonctionnement apparaissent comme deux gros freins. Ainsi, Luc Foutry, le président de la Communauté de communes Pévèle-Carembault, dit avoir informé ce vendredi 8 mars Damien Castelain, le président de la MEL, et Christophe Vitoux, le manager général de l’ESBVA-LM, de la mise à disposition gracieuse de la Pévèle Arena d’Orchies pour cet évènement, révèle La Voix du Nord.

Doté de 5 000 places, cet écrin répond au cahier des charges de l’EuroLeague en terme de capacité. Reste que la salle se situe à 20 minutes de Villeneuve d’Ascq et hors de la MEL. Toutefois, elle a déjà accueillis une grande compétition européenne féminine puisque les phases finales de l’EuroBasket y avaient été organisées en 2013. L’équipe de France féminine s’était inclinée d’un souffre en finale contre l’Espagne, dans une salle pleine à craquer.

L’Entente sportive Basket de Villeneuve-d’Ascq – Lille Métropole doit déposer son dossier de candidature ce vendredi même auprès de l’EuroLeague féminine.