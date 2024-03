L’option du Stade Pierre-Mauroy pour le Final Four de l’EuroLeague ?

Et si le Final Four de l’EuroLeague féminine passait du cadre ridicule de la Kralovka Arena (1 300 places) à l’immensité du Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq ? L’option n’est pas la plus probable, tant elle semble presque démesurée, mais elle est sur la table des discussions.

Alors que l’ESBVA-LM, qui s’est qualifiée mercredi à Miskolc, aimerait accueillir le dernier carré, de même que Mersin (selon L’Équipe), le cahier des charges de la FIBA impose une jauge de 4 000 places, dont ne dispose pas le Palacium (2 150 places). Une obligation cependant toute relative, comme on l’a vu l’an dernier. La Métropole européenne de Lille a promis d’aider le club en cas d’organisation et pourrait se servir du Final Four pour préparer les JO au Stade Pierre-Mauroy, théâtre du premier tour des Jeux Olympiques.

« Quand on y organise de grands événements, le Stade Pierre-Mauroy nous coûte », explique, dans les colonnes de La Voix du Nord, Eric Skyronka, vice-président chargé des sports, à la MEL. « Mais quand il ne s’y passe rien, il nous coûte aussi. Le créneau est disponible puisque le LOSC jouera à l’extérieur. Elisa, la société qui gère le stade, a des tarifs, nous sommes en pourparlers car elle pourrait profiter de cette occasion pour effectuer une grande répétition générale avant les Jeux Olympiques. Nous lui avons demandé de faire un effort. »

L’ESBVA-LM a jusqu’à vendredi, minuit, pour déposer sa candidature. La France n’a plus accueilli un Final Four d’EuroLeague depuis Liévin en 2002, une édition remportée par… l’USO Valenciennes.