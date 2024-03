Et si Villeneuve-d’Ascq accueillait le Final Four de l’EuroLeague ?

En 2023, l’image avait été désastreuse pour le basket féminin. Un Final Four d’EuroLeague joué à Prague dans une salle de 1 300 places, digne de la NM2, même pas intégralement remplie pour la finale.

Pourtant, le cahier des charges de l’EuroLeague impose une enceinte de 4 000 places pour l’organisation du dernier carré. Une obligation toute relative, puisqu’elle était déjà en vigueur l’année dernière ! De quoi donner des idées à Villeneuve-d’Ascq, avec les 2 200 sièges de son Palacium, où il a régné une magnifique ambiance mercredi dernier lors du quart retour contre Miskolc (63-59), disputé à guichets fermés devant quelques officiels de la fédération internationale.

« Il faudra voir qui est candidat pour organiser ce Final Four », indiquait le coach nordiste, Rachid Meziane. « Lors du match retour, on avait des gens de la FIBA qui sont venus observer comment ça se passait au Palacium. Je pense qu’ils ont été séduits par l’ambiance et par l’expertise de l’ESBVA-LM en terme d’organisation. Donc pourquoi pas… Si nous sommes soutenus par nos collectivités, nos partenaires, pourquoi pas ! Ce serait quelque chose d’unique et de magique de pouvoir organiser cela. On aimerait le faire car on a vu que l’ambiance était bonne. Pourquoi pas rêver grand ! Maintenant, cela passe déjà par une qualification à Miskolc. »