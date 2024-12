La poisse de Strasbourg continue : entorse de la cheville pour Brice Dessert

Et une de plus pour Strasbourg ! Depuis la trêve internationale de novembre, la SIG collectionne les blessures. La dernière rencontre, perdue contre Cholet (83-94), n’a pas fait exception à la règle. L’intérieur strasbourgeois Brice Dessert s’est tordu la cheville. Son entraîneur Laurent Vila l’a confirmé au micro des DNA en conférence de presse.

Si le Choletais Jamuni McNeace s’est blessé après à peine plus de deux minutes de jeu au Rhénus, Brice Dessert (2,12 m, 21 ans) a fait encore plus rapide. C’est après seulement 36 secondes de jeu que le MVP du mois d’octobre de Betclic ELITE s’est tordu la cheville gauche. Ce dernier est mal retombé en voulant contrer un tir au panier de Mohamed Diawara. L’intérieur de la SIG a tenté de revenir dans le 2e quart-temps, en vain.

Ce lundi 9 décembre, la durée d’indisponibilité de Brice Dessert n’est pas connue. Mais le temps presse pour Strasbourg, qui se déplace déjà à La Rochelle ce vendredi 13 décembre.

Heureusement pour le club alsacien, Dominic Artis et Edon Maxhuni étaient de retour pour la réception de CB, et l’intégration de Malcolm Cazalon a semblé bonne pour sa première apparition sous le maillot strasbourgeois (8 points à 2/4 à 3-points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 ballon perdu en 18 minutes de jeu). Après 11 journées de Betclic ELITE, la SIG Strasbourg ferme la marche du top 8 (5 victoires – 6 défaites).