La première place de l’EuroLeague, Monaco n’en a que faire selon Vassilis Spanoulis

L’AS Monaco termine l’année 2024 à la première place en EuroLeague. La Roca Team, après sa large victoire face à l’Anadolu Efes Istanbul jeudi soir, se retrouve à égalité avec l’Olympiakos Le Pirée tout en haut du classement (12 victoires et 6 défaites). Cependant, terminer en tête de la saison régulière n’est pas une fin en soi pour la Roca Team. « C’est quelque chose qu’on regarde parce que c’est toujours honorifique d’être premiers, admet Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans), avant de relativiser. On a un coach qui a déjà gagné l’EuroLeague, qui nous permet de nous rendre compte que ce n’est pas si important, que ça reste anecdotique. Le plus important c’est de finir premiers en gagnant l’EuroLeague. »

Son nouveau coach Vassilis Spanoulis est lui plus catégorique : « On ne s’en préoccupe pas », a-t-il rétorqué quand la question lui a été posée au sujet de la première place. « On s’intéresse à notre mentalité, notre culture de la gagne, d’être prêts à gagner tous les matches. Le plus important est d’aller en playoffs et d’être prêts ».

Contre l’Anadolu Efes : « Peut-être notre meilleur match »

Prête, l’AS Monaco l’est de plus en plus. « Nous avons joué un très bon match, peut-être notre meilleur », a apprécié Vassilis Spanoulis après la grosse performance contre l’Anadolu Efes Istanbul. Une belle prestation qui suit une déroute chez le Real Madrid, une semaine plus tôt. « Encore une fois, on montre le caractère de l’équipe parce qu’on réagit très vite. Globalement on est bien dans ce que le coach veut et attend de nous », estime Mam’ Jaiteh. Ce que confirme le technicien grec.« On a contrôlé le match pendant 40 minutes, on a bien partagé la balle, nous avons eu une très bonne exécution (du plan de jeu), une bonne alchimie ». Un match complet bien amené par le meneur et capitaine Mike James (1,85 m, 34 ans), qui semble s’épanouir dans un rôle de meneur davantage organisateur.

Plus globalement, le projet de jeu amené par l’ancienne légende grecque semble parfaitement convenir aux joueurs. Outre le fait qu’il apporte une « winning culture » selon Terry Tarpey, le contenu est bien plus collectif, à l’image des 23 passes décisives de ce jeudi.

« La chose principale est la volonté d’impliquer les capacités de tout le monde et que le ballon bouge plus, analyse Mam’ Jaiteh. Le résultat, c’est que des deux côtés du terrain ça se ressent. En défense, tout le monde est encore plus investi. Et en attaque, on est encore plus imprévisible. On a quand même la chance d’avoir un Mike James qui est très mature, qui arrive à jouer de plus en plus juste. Ça nous permet de pouvoir faciliter beaucoup de choses derrière. D’un match à l’autre on peut voir différentes personnes qui sont un peu plus mises en avant et d’autres un peu moins et je pense que c’est ce qui fait qu’on est redoutable. »

« Je sens le groupe avec un meilleur potentiel »

Mam’ Jaiteh au sujet de l’AS Monaco version 2024-2025

Il faut dire que le coach place une grande confiance en ses joueurs. Auteur de 3 pertes de balle dans le deuxième quart-temps, Mam’ Jaiteh n’a pas été sanctionné par son coach. Bien au contraire. Celui-ci lui a parlé avant de le relancer dans le cinq majeur en deuxième mi-temps. Au final, l’ancien joueur de la Virtus Bologne a terminé à 16 d’évaluation. « On se rend compte que globalement quand on reste dans les plans du coach, dans le plan du collectif, la plupart du temps ça se passe bien« , continue l’international français qui partage le poste de pivot avec Donatas Motiejunas (2,13 m, 34 ans) et Georgios Papagiannis (2,18 m, 27 ans). Arrivé à l’intersaison 2023, Jaiteh pense que la version 2024-2025 est meilleure que le précédente.

« C’est une équipe différente, ce sont des joueurs différents, il y a un coach différent. Je sens le groupe avec un meilleur potentiel. Je sens le groupe qui croit davantage. Maintenant, comme je dis, à nous de ne pas trop regarder tout ce qui est lié au résultat et de se retrouver sur le coup au quotidien. En ce moment, on le fait très bien parce que le coach nous permet de faire ça aussi. »

Un groupe qui réintègre peu à peu Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) au poste de meneur, trois mois après sa blessure au genou. Si ce dernier était en civil contre l’Anadolu Efes, il a bien repris les entraînements collectifs. « Nick est beaucoup mieux, on pense que la semaine prochaine il sera avec l’équipe », assure son coach Vassilis Spanoulis, qui doit encore faire sans son poste 3 titulaire Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans). En attendant, Terry Tarpey a parfaitement pris le relai dans l’aile, lui dont l’utilisation était quasiment nulle sous les ordres de Sasa Obradovic. « C’est un rôle naturel pour moi. La défense est toujours ce que je prends en priorité. C’est bon pour moi d’avoir ce rôle je voulais depuis que je suis arrivé. »

Après un break d’une semaine avec une pause All-Star Game LNB pour plusieurs joueurs, l’AS Monaco voudra commencer l’année 2025 comme elle a terminé l’année 2024, jeudi 2 janvier face à l’ALBA Berlin.

A Monaco,