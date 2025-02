Derrick Williams révèle des contacts avec l’ASVEL

Instant confession pour Derrick Williams en ce samedi 8 février. L’ailier NBA et EuroLeague a fait une confidence inattendue sur le réseau social X. D’après lui, l’ASVEL aurait voulu le signer. « L’ASVEL voulait me signer. Ils m’ont dit que j’avais l’air en pleine forme… puis ils m’ont demandé si ils pouvaient me voir dunker ? Hmm… signe moi et vous le verrez. »

Asvel wanted to sign me

They said I looked great yall

.. then they said can we see you dunk ? Hmm.. Sign me and you will 😉

— Derrick Williams (@DWXXIII) February 8, 2025