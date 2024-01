La Roche Vendée démarre l’année 2024 sur un gros coup dur

La Roche Vendée a vécu une difficile première partie de saison en Ligue Féminine de Basket (LFB). A la reprise, l’équipe d’Emmanuel Body est dixième sur 12 au classement avec 3 victoires et 8 défaites.

Le club va devoir batailler pour se maintenir en première division. Seulement, les problèmes se cumulent. La Commission de Contrôle de Gestion de la Fédération française de basketball (FFBB) est venue infliger une pénalité d’un point lors d’éventuels play-downs.

Quatre matches en 11 jours avec six joueuses

Surtout, le club n’a plus le droit de recruter alors qu’il vient de remercier Shaqwedia Wallace (1,75 m, 34 ans) dans le but d’engager Keisha Hampton (1,85 m, 33 ans). Mais le RVBC ne peut qualifier l’ancienne joueuse de Dunkerque, Villeneuve d’Ascq et Bourges. Résultat, avec l’arrêt de de Louise Preneau, victime d’une grosse entorse de la cheville contre les Flammes Carolo en décembre, le club ne compte que six joueuses aptes pour débuter l’année 2024 ce dimanche 7 janvier à Lyon pour affronter l’ASVEL Féminin. Dans la foulée, La Roche Vendée affrontera Riga en EuroCup le 10 janvier puis Basket Landes le 13 en LFB et de nouveau Riga pour le match retour des 1/8e de finale le 18. Un programme chargé pour un groupe diminué.