La Roche Vendée sort les Flammes Carolo, Lattes-Montpellier en 1/8e, pas Angers

EuroCup féminine - La Roche Vendée et Lattes-Montpellier se sont qualifiés pour les 1/8E de finale de l'EuroCup féminine, au contre d'Angers et des Flammes Carolo.

Lattes-Montpellier et La Roche Vendée se sont qualifiés pour les 1/8e de finale de l’EuroCup, avant que Bourges ne les rejoigne probablement ce jeudi. En revanche, c’est terminé pour Angers et les Flammes Carolo.

Battu de 8 points chez le KP Brno la semaine passée, le BLMA a fait la course en tête contre les Tchèques, profitant notamment du retour de Marième Badiane (10 points à 4/6 aux tirs, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d’évaluation en 24 minutes). Après un retour des visiteuses, Alisia Jenkins (19 points et 16 rebonds) & co ont passé un 28-12 à leurs adversaires dans le dernier quart-temps pour l’emporter de 30 points (89-59).

Angers a craqué sur la fin

Les Gazelles sont donc en 1/8e de finale, comme La Roche Vendée qui a battu les Flammes Carolo 78 à 73 après l’égalité du match aller (71 partout). Vaciana Gomis (21 points) et son équipe ont compté jusqu’à 17 points d’avance. Elles affronteront les Lettones de Riga au tour suivant.

Comme Charleville-Mézières, c’est terminé pour Angers. L’UFAB 49 n’a pas réussi à remonter son déficit de 7 points et a même perdu contre Gorzow (68-75). Privée de Leïla Lacan, l’équipe d’Aurélie Bonnan est bien partie, a repris l’avantage en cours de quatrième quart-temps (64-60, 34′) mais s’est finalement écroulée. « On a vraiment tout donné. Mais cela n’était pas suffisant », confesse Océane Monpierre dans Le Courrier de l’Ouest.