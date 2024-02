La Roche Vendée gagne un match important en vue des play-downs, Tarbes et Villeneuve d’Ascq en toute logique

La Roche Vendée négocie bien ses rencontres face à ses concurrents directs pour le maintien et les play-downs de LFB. Victorieuses à Landerneau fin janvier, les joueuses d’Emmanuel Body l’ont emporté ce samedi face à l’équipe avant-dernière du championnat, Saint-Amand (92-66). Le cinq majeur vendéen s’est régalé (77 points) et a su inverser la tendance après le bon départ des Nordistes (23-30) en collant notamment un 33-13 dans le 2e quart-temps. « Le groupe a été solide, savourait Emmanuel Body au micro de Ouest-France. Ce match, il fallait aller le chercher, il était très, très important. On avait demandé des vraies guerrières sur le terrain, on l’a eu. »

Tarbes se remet dans le rythme face à Landerneau

Dans les deux autres rencontres de la soirée, il n’y a pas eu de surprise. À domicile, Tarbes a logiquement renoué avec la victoire contre Landerneau, après deux défaites face aux cadors du championnat (ASVEL Féminin et Basket Landes). Le TGB a une nouvelle fois pu compter sur sa jeunesse, emmenée par une Dominique Malonga en double-double (11 points, 15 rebonds, 3 passes décisives et 3 ballons perdus). Landerneau, relancé par sa victoire contre Charleville-Mézières et l’incroyable triple-double de Virginie Brémont, a vécu une soirée très pénible au tir (seulement 7 tirs à 3-points tentés, pour un seul réussi).

Enfin, Villeneuve d’Ascq s’est relancé après sa déconvenue européenne en milieu de semaine en Hongrie. L’arrière américaine Kamiah Smalls a porté l’ESBVA avec 15 points à 5/7 aux tirs, 6 rebonds et 6 passes décisives. Avec cette défaite, Charleville-Mézières (8e) voit revenir Angers (9e), vainqueur de Charnay vendredi, tout proche (une victoire d’écart).