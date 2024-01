La Rochelle a retrouvé son « identité défensive » contre Orléans

La Rochelle a réussi une prestation accomplie du côté d’Orléans pour clôturer la phase aller de Pro B sur l’excellent bilan de 15 victoires pour 2 défaites. Dans le Loiret, le Stade Rochelais a de nouveau fait valoir son statut de défense la moins permissive de la division (72,5 points encaissés par match, trois points de moins que le 2e, Lille). En seconde période, l’équipe de Julien Cortey a réussi une sacrée performance en limitant l’OLB et le 2e meilleur marqueur du championnat Stefan Smith à 15 points marqués sur la seconde partie du match. Une véritable satisfaction pour le leader du championnat, surtout deux semaines après avoir subi la foudre rouennaise (110 points concédés).

« Après Rouen, on a beaucoup retravaillé sur notre intensité défensive, Saint-Chamond [56 points concédés] était un premier pas en ce sens, a rappelé l’assistant-coach Josselyn Rallec auprès de Sud-Ouest. Ce soir, on n’est pas tout à fait juste dans le plan de match en première mi-temps et on fait une très grosse correction en deuxième. On fait alors très peu d’erreurs. Orléans est une grosse équipe d’attaque et même si on était à peu près dans le match, le rythme du jeu leur convenait trop, on ne voulait pas jouer à quelle équipe allait le plus scorer. »