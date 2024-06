La Rochelle conserve Jubrile Belo

Membre clé de l’effectif champion de Pro B 2024, Jubrile Belo (2,04 m, 25 ans) prolonge pour la saison 2024-2025. Arrivé en tant que rookie, l’Anglais va découvrir la Betclic ELITE après avoir joué en Pro B.

Très fort rebondeur, utilisé pour protéger la raquette, l’international britannique s’est montré essentiel dans la formidable défense rochelaise. Surtout, le Londonien a passé un cap en playoffs avec de très grosses performances sur les trois matches retour : il a cumulé 15 points et 9 rebonds face à l’ASA, 9 points et 16 rebonds contre Rouen puis 9 points et 12 rebonds dans le match du titre à Boulazac.