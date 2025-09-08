La Rochelle ne se rassure pas face à Nantes, avant la reprise des compétitions officielles

Le Stade Rochelais Basket a terminé sa préparation par une quatrième défaite consécutive, s’inclinant face à Nantes sur le score de 88-86 à Rezé ce dimanche 7 septembre. Malgré cette courte défaite, les Maritimes retiennent du positif « dans l’état s’esprit et l’abnégation » face à une équipe nantaise habituée à l’ELITE 2, qu’ils retrouvent cette saison.

Lucas Bourhis clinique à 3-points

La rencontre a débuté sur un rythme soutenu avec deux formations à égalité après 5 minutes de jeu (10-10). Les Nantais ont ensuite pris les devants grâce à leur efficacité en transition, profitant des fautes rochelaises pour mener 24-19 au terme du premier quart-temps. Côté Hermine, Lucas Bourhis s’est montré létal aux tirs, terminant la rencontre avec 16 points à 4/5 à 3-points en 26 minutes.

Portés par les 15 et 16 points de Maxence Lemoine et Robert Ford III, les Jaune et Noir ont recollé au score pour ne compter que deux points de retard à la mi-temps (45-43), avant d’égaliser à 5 partout dans le troisième quart-temps par Tyler Thomas à 3-points. Mais Nantes a maintenu son avance puis creusé l’écart pour prendre la plus grosse avance de la rencontre (70-60). Le Stade Rochelais a laissé espérer un espoir en revenant à deux longueurs dans les dernières secondes (85-83), mais Nantes a su conserver son avantage pour s’imposer 88-86.

4 défaites en 5 matchs amicaux pour La Rochelle

Cette défaite clôture une préparation difficile pour les Maritimes, qui n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq rencontres amicales. Après leur succès initial à Challans (65-82), ils se sont inclinés face à Caen (95-77) et deux fois contre Poitiers (79-77 et 93-85). De son côté, Nantes retrouve le sourire après les défaites face à Cholet ou encore Poitiers, et peut ressortir de nombreuses satisfactions de la rencontre, notamment dans l’implication collective et l’adresse (51% aux tirs dont 37% à 3-points).

Place maintenant à la Coupe de France pour les Nantais, qui affrontent Rennes en 64e de finale samedi, avant la réception d’Orléans vendredi 19 en ouverture du championnat d’ELITE 2. Les joueurs du Stade Rochelais Basket, eux, doivent désormais rester mobilisés avec le début du championnat d’Élite 2 dans deux semaines. Leur première échéance officielle aura lieu vendredi 19 septembre à 20 heures, sur le parquet de Rouen pour le compte de la première journée de la saison 2025-2026.