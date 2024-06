La Rochelle ou Boulazac pour l’unique accession en Betclic ELITE : « On se rappelle juste des vainqueurs »

Cette saison, seul le vainqueur des playoffs de Pro B gagne le droit d’accéder à la Betclic ELITE, avec deux candidats restants, La Rochelle et Boulazac. Respectivement 1er et 3e de la saison régulière, les deux meilleures défenses de la saison régulière sont parvenues à se hisser en finale des playoffs d’accession et vont désormais se confronter au meilleur des trois matchs.

« On n’a encore rien fait »

Seulement deux ans après sa montée en Pro B, le Stade Rochelais n’est plus qu’à deux victoires d’accéder à l’élite du basket français pour la première fois de son histoire. Auteurs d’une impressionnante saison régulière, dont la première place ne leur a pas donné droit à l’accession cette saison, les Maritimes ont successivement dominé l’Alliance Sport Alsace et Rouen dans ces playoffs. Désormais, il ne reste plus qu’une marche à franchir pour les joueurs de Julien Cortey, celle de la finale, la plus dure très certainement.

« Il n’y a pas d’euphorie. Juste l’envie d’y être, avouait le capitaine rochelais Gaëtan Clerc à Sud-Ouest. On n’a encore rien fait. On ne se rappelle pas des finalistes mais juste des vainqueurs. Il n’y a que lui dont on parlera, que lui qui jouera en Betclic Élite. »

Les deux meilleures défenses de la saison s’opposent

Une élite que Boulazac, lui, a déjà connu par le passé, avec des apparitions éclairs. Après sa première expérience d’une saison au plus haut niveau français en 2012, le BBD y a de nouveau goûté durant quatre saisons de 2017 à 2021. Quasiment imprenable au Palio (deux défaites), à l’image de leur adversaire en finale, les Périgourdins devront obligatoirement créer un exploit à Gaston-Neveur pour espérer monter en Betclic ELITE. Et notamment trouver la parade face à la défense rochelaise, la meilleure de la saison en Pro B, juste devant celle… du BBD

« C’est une défense (celle de La Rochelle) remarquable, précise, adaptée à chaque équipe, analysait l’entraîneur boulazacois Alexandre Ménard auprès de France Bleu Périgord. Elle est exécutée à la perfection. Souvent contre une équipe qui défend bien, il y a deux façons de faire : bien défendre soi-même pour les jouer sur le tout-terrain et également être précis en attaque, avec beaucoup de mouvement et du déplacement sans ballon. »

Alors, quelle défense prendra le pas sur l’autre ? Celle de La Rochelle ou de Boulazac ? Premier élément de réponse ce lundi 3 juin (20h45) dans la cité rochelaise.