La saison des rookies symbolisées en une soirée : Risacher se montre, Salaün trop brouillon

Zaccharie Risacher a marqué 18 points en seulement 24 minutes, et ce n’est presque plus un évènement tant le n°1 de la Draft est devenu régulier ! C’est la septième fois d’affilée que l’ailier des Hawks dépasse le seuil des 14 points.

Intelligent dans ses coupes, auteur d’un gros dunk sur Alperen Sengun qui lui a valu la cinquième place du Top 10 de la nuit, l’ancien bressan est toutefois sûrement ressorti insatisfait de sa soirée. Parce qu’il n’a pas su trouver la mire à 3-points (0/6, en étant quasiment par ailleurs, avec un 8/16 au final), et parce qu’Atlanta s’est incliné de peu à Houston (114-121), manquant l’occasion de consolider sa septième place.

Le money-time délicat de Tidjane Salaün, défendu par son coach

Démarrons par le positif pour Tidjane Salaün : il a joué plus de 25 minutes contre Orlando, son record en NBA depuis le 7 février. Il a même fini le match, ce qui est une rareté pour lui à Charlotte. « J’ai pensé qu’il avait fait assez pour mériter cela », a clamé son coach Charles Lee, qui n’a accordé que 8 secondes à Moussa Diabaté.

Agressif (8 points à 1/4 et 7 rebonds), il a provoqué deux passages en force. « Il est allé chercher des fautes offensives, il a aidé à bien faire bouger la balle, il a pris des bonnes décisions », énumère son entraîneur. Sauf que son money-time, justement, a crispé les fans des Hornets.

En l’espace de quelques instants, alors que le match était serré, l’ancien choletais a loupé un rebond crucial (et s’est même fait tancer par son coéquipier LaMelo Ball), s’est fendu d’un airball sur une tentative de lay-up en drive et a laissé passer plusieurs fois Franz Wagner en défense. « Ça fait partie de l’apprentissage », lance Charles Lee. « La plupart diront que c’était un échec, mais il n’a pas peur de cela. J’aime cette approche et je sais qu’il va devenir bien meilleur. La prochaine fois qu’il ira au drive, il dunkera sur ce mec plutôt ! »

Pour la deuxième fois, seulement, du mois de mars, Pacôme Dadiet a eu droit à une apparition avec les New York Knicks. Sa 16e de la saison, insignifiante, dans les 93 dernières secondes de la victoire face à Dallas (128-113), avec une balle perdue au compteur. Ce qui est certes toujours mieux que Rayan Rupert, inutilisé contre Cleveland, ou Ousmane Dieng, qui n’était pas sur la feuille de match d’OKC.