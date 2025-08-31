La Serbie perd son lieutenant : Bogdan Bogdanović forfait pour le reste de l’EuroBasket

Le rêve d’un premier titre international avec la Serbie s’arrête brutalement pour Bogdan Bogdanović. Le capitaine serbe, touché aux ischio-jambiers lors du match contre le Portugal, a vu son EuroBasket prendre fin prématurément. Selon les informations de Meridian Sport, les examens médicaux réalisés aux États-Unis ont confirmé une rupture musculaire de la loge postérieure, rendant impossible tout retour sur les parquets.

La blessure s’est produite en fin de première mi-temps lors du duel face au Portugal. Bogdanović a immédiatement quitté le terrain, laissant présager le pire pour la suite de la compétition. Une triste issue qui se confirme donc.

PROFIL JOUEUR Bogdan BOGDANOVIC Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 33 ans (18/08/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 13,5 #30 REB 2,3 #169 PD 2,5 #84

Les cartes de l’EuroBasket rabattues ?

Cette absence représente un véritable séisme pour l’équipe de Svetislav Pešić, arrivée en Lettonie avec de grandes ambitions. Bogdan Bogdanović, fidèle serviteur de la sélection depuis ses jeunes années et collectionneur de l’argent avec la Serbie (JO de Rio en 2016, EuroBasket 2017, Mondial 2014 et 2023), incarnait les espoirs de médaille d’or de la Serbie.

Ainsi, avec ce forfait, la cote de favori de l’EuroBasket de la Serbie en prend un petit coup. Déjà assuré d’une qualification en 1/8e de finale, la sélection serbe pourrait pâtir de l’absence du lieutenant de Nikola Jokic lors des matchs couperets des phases finales. Les prochains défis contre la République tchèque lundi, mais surtout contre la Turquie mercredi pour une sorte de finale du groupe A à Riga, permettront de jauger la capacité d’adaptation du groupe sans son capitaine.