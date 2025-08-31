Recherche
EuroBasket masculin

La Serbie perd son lieutenant : Bogdan Bogdanović forfait pour le reste de l’EuroBasket

EuroBasket - Bogdan Bogdanović, blessé aux ischio-jambiers face au Portugal et forfait pour le reste du tournoi, ne pourra plus aider la Serbie dans sa quête de médaille d'or à l'EuroBasket 2025.
00h00
La Serbie perd son lieutenant : Bogdan Bogdanović forfait pour le reste de l’EuroBasket
Crédit photo : FIBA

Le rêve d’un premier titre international avec la Serbie s’arrête brutalement pour Bogdan Bogdanović. Le capitaine serbe, touché aux ischio-jambiers lors du match contre le Portugal, a vu son EuroBasket prendre fin prématurément. Selon les informations de Meridian Sport, les examens médicaux réalisés aux États-Unis ont confirmé une rupture musculaire de la loge postérieure, rendant impossible tout retour sur les parquets.

La blessure s’est produite en fin de première mi-temps lors du duel face au Portugal. Bogdanović a immédiatement quitté le terrain, laissant présager le pire pour la suite de la compétition. Une triste issue qui se confirme donc.

Bogdan BOGDANOVIC
Poste(s): Ailier
Taille: 196 cm
Âge: 33 ans (18/08/1992)
Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
13,5
#30
REB
2,3
#169
PD
2,5
#84

Les cartes de l’EuroBasket rabattues ?

Cette absence représente un véritable séisme pour l’équipe de Svetislav Pešić, arrivée en Lettonie avec de grandes ambitions. Bogdan Bogdanović, fidèle serviteur de la sélection depuis ses jeunes années et collectionneur de l’argent avec la Serbie (JO de Rio en 2016, EuroBasket 2017, Mondial 2014 et 2023), incarnait les espoirs de médaille d’or de la Serbie.

Ainsi, avec ce forfait, la cote de favori de l’EuroBasket de la Serbie en prend un petit coup. Déjà assuré d’une qualification en 1/8e de finale, la sélection serbe pourrait pâtir de l’absence du lieutenant de Nikola Jokic lors des matchs couperets des phases finales. Les prochains défis contre la République tchèque lundi, mais surtout contre la Turquie mercredi pour une sorte de finale du groupe A à Riga, permettront de jauger la capacité d’adaptation du groupe sans son capitaine.

Nikola Jokic perd un précieux soutien avec Bogdanovic. (Photo : FIBA)
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
