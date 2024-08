La suite de l’équipe de France, avec ou sans Jean-Aimé Toupane ?

Comment aurait-on pu croire cela quand tout a démarré dans l’incompréhension du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde à Belgrade ? Jean-Aimé Toupane était alors un sélectionneur ultra-contesté, propulsé à la tête des Bleues sans aucune expérience du basket féminin, battu par le Nigeria puis corrigé par la Chine (70-103) lors de ses débuts avec l’équipe de France. Vivement critiqué, même en interne, le Franco-Sénégalais arrive pourtant au bout de son mandat sur un quasi-triomphe : une défaite d’un point en finale des Jeux Olympiques (66-67) face aux États-Unis, qui n’avaient plus connu un tel match aux JO depuis leur dernière défaite en… 1992.

Et maintenant, quel avenir ? Dans diverses interviews, notamment à L’Équipe, Jean-Aimé Toupane avait déjà fait comprendre ces derniers temps qu’il n’était pas contre poursuivre sa mission à la tête de la sélection féminine. En tout cas, l’heure de la retraite n’a pas sonné, à 66 ans, comme il l’a encore répété après la demi-finale. ‘J’espère que je ne vais pas arrêter demain. J’ai 20 ans dans ma tête (sourire). Cette finale, ce n’est pas forcément un aboutissement, c’est une étape. »

« Je ne sais pas, ce n’est pas le problème »

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’ancien entraîneur de Clermont-Ferrand s’est montré beaucoup plus évasif, feignant même la surprise lorsque la question lui a été posée. « Houla ! Je vis au jour le jour. Je ne sais pas. Il y a une très belle équipe : l’avenir avec moi ou sans moi, ce n’est pas le problème. En France, on a la chance d’avoir un bon système de format avec les clubs, les Pôle Espoirs. La personne qui sera là aura en charge une très bonne équipe. » Mais avec une méthode (enfin) adoptée et des résultats probants, Jean-Aimé Toupane a marqué des points pour l’avenir s’il souhaite rester…