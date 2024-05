La Team USA s’entraînera pour les Jeux Olympiques à… Tourcoing

La sélection nationale américaine masculine va débarquer à Tourcoing cet été. Pour préparer leurs rencontres du premier tour du groupe C (avec la Serbie, le Soudan du Sud, et le vainqueur du TQO de Porto-Rico) qui se dérouleront au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d’Ascq, la Team USA a jeté son dévolu sur un centre d’entraînement en particulier, qui se situe à 15 kilomètres de là : le Kipstadium de Tourcoing. Alors que l’arène d’Orchies était aussi envisagée comme une option, selon La Voix du Nord. Ce sont finalement les Canadiens qui ont récupéré la salle du BC Orchies, qui ne s’est pas qualifié pour les playoffs de NM1. Toujours selon le quotidien nordiste, la Team USA sera logée à Lille, aussi à une quinzaine de kilomètres du Kipstadium. Tous leurs déplacements et entraînements seront hautement surveillés et protégés.

Pour rappel, voici les 12 joueurs sélectionnés pour représenter les États-Unis à partir du 28 juillet : LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Anthony Edwards, Devin Booker, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton et Jrue Holiday. Rappelons que ce n’est qu’à partir des phases finales que le tournoi se déplacera à Paris, à l’Accor Arena de Bercy.

De son côté, l’Équipe de France s’entraînera au CREPS de Wattignies.