« L’ADN » Guillaume Vizade mis à l’épreuve d’entrée chez l’ASVEL

Premier match et premier très gros test pour Le Mans Sarthe Basket. Les hommes de Guillaume Vizade n’ont pas été gâtés par le calendrier, avec un premier match sur les terres de l’ASVEL à la LDLC Arena, ce dimanche 22 septembre à 16h30.

L’occasion idéale pour les Sarthois de se confronter à ce qui se fait de mieux dans le basket français, et d’essayer de mettre en application ce qui a été montré dans une pré-saison particulièrement réussie. Avec 7 victoires en 8 matchs, le MSB fait partie des trois équipes qui s’en sont le mieux sorties. On peut notamment noter des victoires convaincantes à Cholet (76-82), à Gravelines-Dunkerque (64-70) et contre Chalon (75-64). Mais aussi une plus inquiétante contre un cador du championnat, la JL Bourg (89-66). Le nouveau coach Guillaume Vizade a pu faire tester ses jeunes, comme son protégé Noah Penda – qui a été le deuxième joueur le plus utilisé (25 minutes de moyenne) – Léopold Delaunay (24 minutes), ou encore l’invité surprise Hugo Mienandi (11 minutes).

Un effectif équilibré

Car faire jouer les jeunes joueurs est une réputation qui colle à la peau du technicien de 41 ans. « Ce qui me passionne c’est d’entraîner des joueurs prometteurs et, petit à petit, d’établir une relation de confiance pour les accompagner dans l’atteinte ou le dépassement de leur potentiel » nous expliquait-il dans une interview après son titre de champion d’Europe U20. L’année dernière à Vichy, il a permis à Noah Penda, Ilias Kamardine ou encore Lucas Dufeal de s’épanouir. Il aura aussi de quoi faire de ce côté-là au Mans, même s’il s’est aussi entouré de vétérans pour encadrer (TaShawn Thomas, Wilfried Yeguete…). Il a dit vouloir « impulser un renouveau » dans le club, pour sa première expérience au coaching dans l’élite.

Après trois saisons d’affilée à connaître les playoffs de Pro B avec Vichy (8e en en 2021/22 et 2022/23, 2e en 2023/24), la tâche sera plus difficile en Betclic Élite pour Guillaume Vizade cette année. Mais pas impossible. Ce premier match contre l’ASVEL, où les deux effectifs seront complets, sera un bon point de départ pour une année de travail. C’est ce qu’il a expliqué sur les réseaux sociaux du club :