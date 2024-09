L’année de la confirmation avec le MSB pour Noah Penda, avant le grand saut ?

Il sera assurément un des jeunes prospects français à suivre cette saison en Betclic Élite. Après deux saisons en Pro B à Vichy, Noah Penda (2,02 m, 19 ans) a décidé de franchir un cap cet été, vers l’élite du basket français. Accompagné de son coach Guillaume Vizade, il a signé au Mans Sarthe Basket pour trois saisons.

Penda sort d’une saison convaincante en Pro B, avec 9,3 points à 51,1% de réussite aux tirs (dont 27,1% à 3-points), 5,9 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,3 interception en 22 minutes de moyenne en sortie de banc. Son évaluation moyenne de 13,6 fut la vingtième meilleure du championnat. Quelque chose de remarquable pour son jeune âge. C’est donc logiquement qu’il a reçu le trophée de meilleur jeune du championnat, parmi les joueurs nés après 2004.

Son objectif est de réussir la même chose en Betclic ÉLITE cette saison. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans une interview auprès de Ouest-France : « Sur le plan personnel, je voudrais décrocher le titre de meilleur jeune du championnat, même si cela va être difficile car il y a beaucoup de monde dans cette catégorie. » Celui qui a été élu dans le cinq majeur de l’EuroBasket U20 sera en effet en concurrence avec ses collègues de la génération 2005, comme Mohamed Diawara (Cholet) ou Roman Domon (Gravelines-Dunkerque). Mais aussi de la génération suivante, menée par Nolan Traoré (Saint-Quentin).

Au sein du MSB, Penda sera en concurrence sur les postes 3/4 avec plusieurs vétérans comme Williams Narace, David DiLeo ou TaShawn Thomas. Mais avec Guillaume Vizade, qui a toujours su l’utiliser et le mettre en avant que ça soit en club ou chez les Bleuets, il aura un temps de jeu garanti. « Nous croyons fermement qu’il peut s’imposer dès sa première année comme un élément moteur du projet » analysait le technicien auvergnat à sa signature. L’ancien sixième homme de la JA Vichy est même titulaire au poste 3 depuis le début de la préparation. En quatre matchs amicaux, il a tutoyé les 10 points de moyenne avec près de 24 minutes par match. De quoi le mettre dans les meilleures conditions pour remplir ses objectifs. Et ainsi réussir la saison de la confirmation des attentes qui l’entourent.

Comme beaucoup de sa génération, Penda vise la NBA. Il a une chance d’être drafté en 2025. La dynamique insufflée par les autres français qui ont été draftés ces dernières années pourrait lui bénéficier. Il s’est d’ailleurs déjà présenté cette année, avant de se retirer au dernier moment après avoir effectué plusieurs workouts (Boston, Brooklyn, Miami, Milwaukee, Portland, Sacramento). Ce qui lui a permis de se faire connaître outre-Atlantique, en vue de la prochaine Draft. Mais la NBA n’est pas la seule ligue qu’il a en tête, comme il l’a expliqué sur le site de son nouveau club : « Peut-être que la NBA est mon objectif N°1, mais l’Euroleague vient juste derrière. Le niveau est incroyable aujourd’hui en Euroleague, je serais aussi très content d’y jouer. »

En regardant l’EuroLeague ces dernières années, il a pu s’inspirer d’un joueur français au physique similaire au sien. « Dans un registre qui est proche du mien, je suis totalement fan de Guerschon Yabusele. Son impact physique, sa dimension athlétique, sa polyvalence… C’est fou. » Bête physique mais avec un vrai sens du jeu, Penda peut prendre son aîné comme exemple, qui vient de signer son retour en NBA. Que ce soit dans le jeu ou en termes de carrière. Mais contrairement à Yabusele, il semble qu’il sera davantage utilisé en poste 3 plutôt que 4 cette saison au Mans. Ce qui devrait limiter son habituelle présence au rebond, mais pas ses pénétrations caractéristiques vers le panier et son jeu en transition. Et qui devrait le faire progresser sur son tir à 3-points (27,1% la saison dernière).

Noah Penda

– Quick processor on both ends (1.5 ATO, 1.5 fouls/gm)

– Elite hands & hand-eye coordination (3% steal, 4% block rate)

– Strong cutter (97th %ile PPP) and developing driver

– Very good rebounder on both ends (22% d-reb, 8% o-reb rates)

– Subpar shooting (67% from line,… pic.twitter.com/8xwp8jMtDC

— Matt Powers (@DraftPow) August 17, 2024