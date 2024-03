Noah Penda (19 ans) s’affirme dans la pépinière de Vichy

Dimanche 18 février, finale de la Leaders Cup Pro B. Quand la LNB distribue les bulletins de vote du MVP en tribune de presse, celui de BeBasket va à Noah Penda, brillantissime en première mi-temps face à Champagne Basket (26 d’évaluation). Mais quand Sébastien Cape prend feu en fin de match, il faut changer l’heureux élu en catastrophe. Tant pis pour le Parisien, son heure de gloire attendra… Mais lui est appelé à connaître des hauteurs bien plus importantes qu’une simple finale de Leaders Cup Pro B.

Également né en 2005, il évolue un échelon en-dessous de ses anciens coéquipiers en équipe de France U19 Zaccharie Risacher (Pro A) et Alexandre Sarr (NBL). Pourtant, Noah Penda (2,02 m, 19 ans) est en pleine progression cette saison du côté de Vichy en Pro B. En dépassant les 9 points de moyenne, il est récemment devenu le troisième meilleur marqueur de cet effectif particulièrement jeune. Juste derrière Ilias Kamardine (12,3) et Emmanuel anuel Omogbo (11,1). Ce grâce à des belles performances récentes. Il a notamment dépassé quatre fois les 12 points sur ses cinq derniers matchs.

Le tout avec une régularité dans l’adresse et dans les autres compartiments du jeu. Ce vendredi 22 mars, dans la victoire des siens contre Rouen (92-90), il a marqué 13 points à 5/6 aux tirs, a pris 4 rebonds, réussi 1 passe décisive et 1 interception en 21 minutes. Mais il a surtout marqué le panier de la victoire à cinq secondes du terme :

Pour sa deuxième saison à Vichy, le Francilien a quasiment doublé ses statistiques. Il a pris de l’importance dans l’effectif dirigé par Guillaume Vizade, puisqu’il en est le deuxième joueur le plus utilisé. Il avait rejoint la JAV en 2022/23, après n’avoir passé que deux années à l’INSEP, grâce à un saut de classe. Et il a tout de suite eu du temps de jeu, malgré son jeune âge (17 ans à sa signature). Dans une interview à Tribune 47 l’année dernière, il avait confirmé cette volonté d’obtenir du temps de jeu, qui se retrouvait aussi dans ses objectifs finaux : « J’aimerais jouer en NBA. Et si je vois que cela ne me plaît pas ou que je n’ai pas assez de temps de jeu, j’aimerais devenir un top joueur d’EuroLeague. »

De la polyvalence, et un alliage de puissance et de finesse

Son profil est celui d’un véritable couteau-suisse. Malgré ses 2 mètres 02, Penda a une forte tendance à se diriger vers la raquette, grâce à son épaisseur musculaire (105 kg). En jouant poste 3 ou 4, sa puissance physique lui permet de défendre sur plusieurs postes. Et celle-ci est contrebalancée par une finesse dans le jeu, puisqu’il joue juste avec notamment un bon jeu de passe. « Récupérer le rebond ou alors faire une interception ou un contre, puis pouvoir relancer et être dans l’agressivité et dans la puissance, c’est quelque chose qui me correspond. » expliquait-il au micro de France 3 Auvergne le mois dernier. Ses statistiques cette saison illustrent sa tendance à être présent dans tous les secteurs du jeu : 9,3 points à 50,6% aux tirs (dont 25,5% à 3-points), 5,8 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,2 interception et 0,8 contre. Reste à voir où cela le mènera. Le vice-champion du monde U19 pourrait jouer en Pro A la saison prochaine. Avant de peut-être se présenter à la Draft NBA.