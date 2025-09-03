Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

L’Allemagne domine la Finlande et termine invaincue dans le groupe B de l’EuroBasket

EuroBasket - Franz Wagner a marqué 23 points lors de la victoire 91-61 des champions du monde allemands face à la Finlande devant 12 900 spectateurs à Tampere, bouclant une phase de groupes parfaite avec 5 victoires en 5 matchs.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Allemagne domine la Finlande et termine invaincue dans le groupe B de l’EuroBasket

Franz Wagner et l’Allemagne arrivent au deuxième tour invaincus

Crédit photo : FIBA

L’Allemagne a livré une nouvelle démonstration de force en s’imposant largement face à la Finlande 91-61 dans une Tampere Deck Arena à guichets fermés. Les champions du monde en titre terminent ainsi leur parcours de groupe avec un bilan parfait de 5 victoires en 5 matchs, manquant de peu de devenir la première équipe à marquer plus de 100 points lors de cinq matchs consécutifs dans une même édition de l’EuroBasket.

Malgré la pression intense des supporters locaux, l’Allemagne a pris les commandes dès l’entre-deux. La classe allemande s’est particulièrement exprimée dans les dernières minutes de la deuxième période, où ils ont dominé leurs adversaires 29-17 pour mener 50-36 à la pause. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : l’Allemagne affichait 57% de réussite aux tirs à la mi-temps contre seulement 37% pour la Finlande.

Wagner étincelant, Markkanen contenu par la défense allemande

Franz Wagner a une nouvelle fois été le fer de lance de l’attaque allemande avec une performance remarquable de 23 points, 7 rebonds et 3 passes décisives en seulement 20 minutes de jeu. Dennis Schroder a apporté sa contribution avec 16 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Le meneur allemand et Wagner ont formé un duo redoutable pour mener leur équipe vers cette victoire convaincante.

Du côté finlandais, Lauri Markkanen, pourtant star de l’équipe, a été remarquablement bien contenu par la défense allemande. L’ailier-fort n’a inscrit que 11 points à 4/15 aux tirs, accompagnés de 10 rebonds. Olivier Nkamhoua a été le meilleur marqueur finlandais avec un double-double de 16 points et 10 rebonds, réalisant son meilleur match du tournoi.

La troisième période a définitivement scellé le sort de la rencontre. Un dunk à deux mains de Wagner dès la première action a maintenu l’emprise allemande, et l’écart n’a cessé de se creuser pour atteindre 20 points (69-49) à la fin du troisième quart-temps. La dernière période s’est ouverte sur un 6-0 allemand, portant l’avance à 26 points (75-49), avant que l’écart maximal n’atteigne 34 points (89-55).

Cette victoire permet à l’Allemagne de terminer première du groupe B et d’affronter le Portugal au premier tour éliminatoire à Riga. La Finlande, qui avait déjà validé sa qualification, termine troisième du groupe et rencontrera la Serbie ou la Turquie en huitièmes de finale. Ce résultat confirme également le derby baltique entre la Lituanie et la Lettonie au tour suivant.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Turquie
Turquie
Suivre
Serbie
Serbie
Suivre
Lituanie
Lituanie
Suivre
Finlande
Finlande
Suivre
Portugal
Portugal
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre
Lettonie
Lettonie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Alperen Sengun a dominé Nikola Jokic et la Serbie à l'intérieur
NBA
00h00Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket
Franz Wagner et l'Allemagne arrivent au deuxième tour invaincus
EuroBasket
00h00L’Allemagne domine la Finlande et termine invaincue dans le groupe B de l’EuroBasket
EuroLeague
00h00Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe
Michael Oguine a joué à Roanne jusqu'en mars
Betclic ELITE
00h00Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball
EuroBasket
00h00La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse
EuroBasket
00h00La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale
EuroLeague
00h00Champion d’EuroLeague en titre, Fenerbahçe se renforce avec un joueur de NBA G-League
EuroBasket
00h00Le Portugal rentre dans l’histoire : première qualification pour la phase à élimination directe de l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco a reçu plus de 3 000 messages racistes : « C’est inadmissible, je vais en parler jusqu’au bout ! »
1 / 0
Livenews NBA
Alperen Sengun a dominé Nikola Jokic et la Serbie à l'intérieur
NBA
00h00Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
1 / 0