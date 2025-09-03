L’Allemagne domine la Finlande et termine invaincue dans le groupe B de l’EuroBasket

L’Allemagne a livré une nouvelle démonstration de force en s’imposant largement face à la Finlande 91-61 dans une Tampere Deck Arena à guichets fermés. Les champions du monde en titre terminent ainsi leur parcours de groupe avec un bilan parfait de 5 victoires en 5 matchs, manquant de peu de devenir la première équipe à marquer plus de 100 points lors de cinq matchs consécutifs dans une même édition de l’EuroBasket.

Malgré la pression intense des supporters locaux, l’Allemagne a pris les commandes dès l’entre-deux. La classe allemande s’est particulièrement exprimée dans les dernières minutes de la deuxième période, où ils ont dominé leurs adversaires 29-17 pour mener 50-36 à la pause. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : l’Allemagne affichait 57% de réussite aux tirs à la mi-temps contre seulement 37% pour la Finlande.

Wagner étincelant, Markkanen contenu par la défense allemande

Franz Wagner a une nouvelle fois été le fer de lance de l’attaque allemande avec une performance remarquable de 23 points, 7 rebonds et 3 passes décisives en seulement 20 minutes de jeu. Dennis Schroder a apporté sa contribution avec 16 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Le meneur allemand et Wagner ont formé un duo redoutable pour mener leur équipe vers cette victoire convaincante.

Du côté finlandais, Lauri Markkanen, pourtant star de l’équipe, a été remarquablement bien contenu par la défense allemande. L’ailier-fort n’a inscrit que 11 points à 4/15 aux tirs, accompagnés de 10 rebonds. Olivier Nkamhoua a été le meilleur marqueur finlandais avec un double-double de 16 points et 10 rebonds, réalisant son meilleur match du tournoi.

La troisième période a définitivement scellé le sort de la rencontre. Un dunk à deux mains de Wagner dès la première action a maintenu l’emprise allemande, et l’écart n’a cessé de se creuser pour atteindre 20 points (69-49) à la fin du troisième quart-temps. La dernière période s’est ouverte sur un 6-0 allemand, portant l’avance à 26 points (75-49), avant que l’écart maximal n’atteigne 34 points (89-55).

Cette victoire permet à l’Allemagne de terminer première du groupe B et d’affronter le Portugal au premier tour éliminatoire à Riga. La Finlande, qui avait déjà validé sa qualification, termine troisième du groupe et rencontrera la Serbie ou la Turquie en huitièmes de finale. Ce résultat confirme également le derby baltique entre la Lituanie et la Lettonie au tour suivant.