L’ALM Évreux a déjà trouvé 40 000 euros en deux jours : le club engagé dans un contre-la-montre

A-t-on déjà vu pareille communication dans le basket français ? Un post sur tous les réseaux sociaux afin d’annoncer l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Vasse Transfert en l’occurrence (qui n’aura pas à regretter son investissement vu l’exposition locale), à hauteur de 5 100 euros, avec plusieurs photos du chèque, la somme et le destinataire en gros plan…

Depuis son passage devant la DNCCG le 9 avril, qui lui a valu un retrait de deux victoires pour non-respect des engagements pris l’été dernier au moment de son repêchage, l’ALM Évreux a engagé une course contre-la-montre pour trouver des fonds et faire annuler la sanction en appel.

« Nous avons jusqu’au 30 juin 2025, idéalement jusqu’au 15 mai 2025, pour régulariser la situation », annonce l’ALM, qui cherche de l’argent par tous les moyens : abaissement du ticket d’entrée pour des nouveaux actionnaires, rallonge de subvention publique, levée de fonds, cagnotte à dons libres pour les particuliers.

« Une urgence absolue »

Et cela marche ! En deux jours, selon Paris Normandie, l’ALM Évreux a déjà récolté plus de 40 000 euros. Plus petit budget de Pro B, le seul en dessous des deux millions d’euros, le club eurois indique devoir encore trouver 47 500 euros. « Financièrement, nous sommes dans une urgence absolue », convient le futur président, Jean-Pascal Ruiz, interrogé par Paris Normandie, avant de diffuser une forme d’optimisme. « Cette situation de crise a fait prendre conscience à tout le monde qu’il fallait nous aider. Nous avons déjà beaucoup d’entreprises généreuses, qui n’ont pourtant pas d’intérêt professionnel à devenir partenaire de l’ALM, qui nous ont rejoints. Je suis convaincu que nous allons nous en sortir, même si le délai est très court. »

Un discours qui rejoint celui de Marc Namura, l’entraîneur de l’équipe professionnelle, qui nous avait déjà fait part de l’espoir des dirigeants, alors que ses joueurs disputent vendredi un match crucial pour le maintien à Fos. « Les dirigeants font un sacré remue-ménage depuis deux jours », apprécie-t-il. « Le nouveau président impulse pas mal de choses, il y a pas mal de monde qui rejoint le bateau. » Assez pour colmater les brèches ?