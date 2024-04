L’Anadolu Efes au play-in, Lessort accuse l’Étoile Rouge de tricherie

En cas de victoire contre l’Étoile Rouge de Belgrade ce jeudi 11 avril pour la 34e journée de l’EuroLeague, l’Anadolu Efes Istanbul (16 victoires et 17 défaites avant la rencontre) était sûre de se qualifier pour le play-in. Une victoire qui signifiait également la fin des espoirs du Partizan Belgrade (15 victoires et 18 défaites).

Et l’Anadolu Efes a gagné, et ce dans les grandes largeurs. En pleine bourre, l’équipe de Rodrigue Beaubois (4 points à 0/3 aux tirs, 3 rebonds et 3 interceptions pour 8 d’évaluation en 12 minutes) n’a pas eu à forcer pour l’emporter 100 à 55 contre l’Étoile Rouge, une équipe hors course pour les phases finales. Les champions d’Europe 2021 et 2022 ne seront pas bons à prendre lors du play-in étant donné leur dynamique (8 victoires sur les 10 dernières journées d’EuroLeague), en partie consécutive à l’arrivée du coach Tomislav Mijatović.

Le Partizan furieux contre l’Étoile Rouge

Ce non-match du club rival n’a pas manqué de faire réagir les fans du Partizan Belgrade, ses joueurs et ses anciens, restés proches du club serbe. C’est ainsi que Mathias Lessort, qualifié pour les playoffs avec le Panathinaïkos Athènes, a accusé l’Étoile Rouge – où il a également joué – de « tricherie » sur X.

SMH shit is ridiculous. cheating the game is never gonna serve you karma is a bitch https://t.co/dAmqOPFaAi — Mathias Lessort (@ThiasLsf) April 11, 2024

A noter que Milos Teodosic a été envoyé aux vestiaires après avoir écopé de deux fautes techniques en fin de troisième quart-temps.