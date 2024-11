L’ancien roannais JaKeenan Gant quitte la Russie pour Israël

Passé par la Chorale de Roanne pour lancer sa carrière européenne (2021/23), où il a progressivement perdu l’intensité qui était la sienne au début (de 11,6 à 8,3 points de moyenne), au point d’être libéré de sa dernière année de contrat, JaKeenan Gant (2,03 m, 28 ans) a connu un début de saison difficile en Russie avec le Nizhny Novgorod (5 points à 54% et 2,6 rebonds).

Ainsi, l’ancien roannais a été libéré de son contrat par l’actuel 5e de VTB League et s’est engagé dans la foulée avec l’Hapoel Haifa, où il fera équipe avec l’ex-portelois DeAndre Pinckney dans la raquette. Il retrouvera un environnement plus familier où il s’était épanoui l’an dernier, cumulant 15,7 points et 6 rebonds de moyenne avec l’Hapoel Beer Sheva.