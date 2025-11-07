Recherche
BCL

L’ancien Rouennais Francis Okoro fait son retour en Grèce

Grèce - Après un passage en France qui a marqué le début de sa carrière européenne, Francis Okoro fait son grand retour en Grèce. Recruté par Karditsa, son ancien club, pour renforcer son secteur intérieur, le Nigérian compte bien reproduire, voire dépasser, les performances qui avaient fait de lui le meilleur rebondeur de la première division grecque la saison passée.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ancien Rouennais Francis Okoro fait son retour en Grèce
Crédit photo : Karditsa

Le club grec de l’ASK Karditsa IAPONIKI a officiellement annoncé le retour du pivot nigérian Francis Okoro (2,03 m, 26 ans), une recrue qui n’est plus à présenter pour les supporters. Après un passage réussi la saison dernière, où il avait joué un rôle clé dans l’obtention de la 5e place en saison régulière puis la qualification en quarts de finales en playoffs de la Stoiximan GBL, Okoro revient renforcer le secteur intérieur, comblant ainsi le départ de Dimaggio Wiggins. Son arrivée, déjà effective, tombe à point nommé alors que Karditsa se prépare pour les défis à venir, tant en championnat grec qu’en Ligue des Champions (BCL).

Un profil confirmé qui a fait ses preuves en Grèce

À seulement 26 ans, Okoro apporte une combinaison d’athlétisme, de présence sous les panneaux et d’expérience. La saison dernière, en 15 matchs sous les couleurs de Karditsa, il s’était imposé comme le meilleur rebondeur de la première division grecque (7,6 rebonds par match), tout en contribuant à hauteur de 7,5 points en moyenne. Son impact défensif (1,3 contre) et sa capacité à dominer dans la raquette avaient marqué les esprits, faisant de lui une pièce maîtresse du collectif (10,7 d’évaluation en 23 minutes).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Francis Okoro.jpg
Francis OKORO
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 26 ans (07/08/1999)

Nationalités:

logo nig.jpg
Stats 2025-2026 / Orlen Basket Liga
PTS
4
#130
REB
7,7
#3
PD
0,3
#145

Cette année, après un bref passage en Pologne avec Czarni (3 matchs disputés) en début d’exercice 2025-2026 (4 points, 7 rebonds pour 9 d’évaluation en 18 minutes), l’intérieur nigérian revient en Grèce avec une mission claire : apporter stabilité et leadership à une équipe ambitieuse. « Francis est déjà à Karditsa et s’entraîne avec le groupe. Il connaît nos attentes et notre système de jeu, ce qui est un atout majeur pour la suite de la saison », a déclaré un responsable du club.

Rouen : une étape formatrice

Avant de rejoindre la Grèce, Francis Okoro a fait ses premiers pas en Europe en France, lors de la saison 2023-2024. Cette expérience, bien que courte, a été déterminante dans son adaptation au basketball européen. Rookie à Rouen, alors promu en Pro B, le pivot avait disputé seulement six matchs (6,5 points à 62% et 4,3 rebonds en 13 minutes) avant d’être libéré en novembre. Depuis il a joué en Lituanie, en Grèce, et plus récemment en Pologne.

Au sein du club de la ville de Karditsa, il retrouvera les anciens joueurs de LNB Brandon Jefferson et Noah Horchler. Le club reste sur deux revers en championnat et pointe à la 6 place de la Stoiximan GBL (2v-2d) et est 3e sur 4 dans son groupe G (1v-2d) de BCL.

