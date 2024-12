Kardista signe Francis Okoro (ex-Rouen) jusqu’à la fin de la saison

C’est un renfort de plus pour l’ambitieuse équipe grecque du BC Karditsa. Le club de la Thessalie réalise un bon début de saison (6 victoires et 5 défaites) et s’est même permis de s’offrir les services de Francis Okoro (2,03 m, 25 ans) en provenance d’une autre formation grecque, celle de Kolossos Rhodes.

La saison passée, Francis Okoro avait lancé sa carrière professionnelle à Rouen, alors promu en Pro B. Cependant, l’intérieur nigérian avait été libéré en novembre après avoir disputé seulement six matches (6,5 points à 62% et 4,3 rebonds en 13 minutes). Depuis, il a joué pour le Kedainiai Nevezis en Lituanie avant de démarrer la saison en Grèce avec Rhodes, disputant également la BCL (5,6 points et 2,4 rebonds en moins de 17 minutes de moyenne, sur cinq rencontres).