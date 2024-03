Landes of Brothers, l’épisode 3 est en ligne

Boris Diaw et le Biscarrosse Olympique Basket sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe des Landes. Après avoir sorti le tenant du titre, le Real Chalossais, et avant de s’attaquer à Coteaux de Luy pour une place dans le dernier carré, l’épisode 3 de la série « Landes of Brothers » a été mis en ligne.

Pour voir ou revoir les épisodes précédents, cliquez-ici ci-dessous :

Pour voir l’épisode 3, c’est ci-dessous :