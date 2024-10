Landing Sané, du chômage à un carton en Pro B : « Je sais que je peux encore rendre des services »

Quiz : combien de joueurs peuvent se targuer d’avoir, un jour, passé 24 points à la défense du Real Madrid ? Réponse : un seul. Et dans huit jours, théoriquement, il sera de nouveau sans emploi. Signé par Fos-Provence jusqu’au 17 octobre en tant que remplaçant médical de Junior Etou, Landing Sané (2,11 m, 33 ans) est censé disputer son dernier match avec les BYers ce vendredi à Poitiers.

« Je ne t’ai pas pris pour faire du ball-trap ! »

L’ancien palois l’abordera certainement avec une confiance regonflée à bloc, malgré une fin d’exercice délicate à l’Élan Béarnais et plusieurs mois passés sur la touche. Face au Rouen Métropole Basket le week-end dernier (75-67), il a ainsi tutoyé sa meilleure performance en LNB, datant de 2013 (23 unités avec Hyères-Toulon), en compilant 22 points à 8/17, 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 25 d’évaluation en 39 minutes. « Clairement, ça fait plaisir d’avoir eu l’opportunité de performer comme ça », savourait-il après coup. « C’est l’équipe qui me l’a permis : la balle bougeait, j’ai été mis dans de bonnes conditions et ça a duré tout le match, tant mieux ! »

Soit un peu ce qui changeait des sorties précédentes, où Ada Sané avait « un peu abusé du shoot » selon Rémi Giuitta, l’un de ses pêchés historiques en carrière, lui qui a toujours eu du mal à aller au combat dans la peinture. « En le recadrant, je lui ai dit que je ne l’ai pas pris pour faire du ball-trap », poursuit l’entraîneur fosséen. « Il a autre chose : il peut amener de la qualité, de la fluidité, de l’adresse, du post-up, et même finir au cercle et dunker ! Il a un super état d’esprit, je suis très content qu’il soit venu nous aider, surtout que ce n’était pas pari gagné au début. Mais il est entré dans l’équipe comme s’il était là depuis le mois d’août. Heureusement qu’il est là d’ailleurs… On avait besoin qu’il nous sorte un bon match contre Rouen ! »

Sur le carreau jusqu’à la fin septembre

Seul poste 4 valide de l’effectif fosséen, avec les blessures de Junior Etou et Willan Marie-Anaïs, encore plus responsabilisé par la fracture au scaphoïde de Mathieu Wojciechowski (qui pourrait éventuellement lui offrir une opportunité de prolongation), Ada Sané est arrivé en forme en Provence, grâce à un été passé à jouer au 3×3 avec Ermont puis une préparation passée en grande partie avec le BCM Gravelines-Dunkerque. Reste que l’ancien intérieur de l’AS Monaco est resté sur le carreau au cours de l’intersaison pour la deuxième fois de sa carrière, après 2017 où il avait alors déjà dû attendre la fin septembre pour trouver un contrat de pigiste médical (à Reggio Emilia).

« Ce n’est jamais facile », soupire-t-il, à l’évocation de ces semaines passées à attendre que le téléphone sonne. « La chance, ou pas d’ailleurs, c’est que je suis plus vieux. J’ai une approche différente, là où je paniquais un peu la première fois où ça m’arrivait. Mais je ne vais pas mentir, c’est frustrant. . Le moment le plus difficile, c’est quand tout le monde part à droite – à gauche pour les reprises. Ce sont les aléas d’une carrière. Il y a tellement de possibilités que je me considère assez chanceux. J’ai toujours trouvé un point de chute, jamais fait une saison complète sur le côté. J’essaye de profiter au maximum de l’opportunité que Fos me donne. J’ai la chance d’être là aujourd’hui, j’ai signé pour un mois, je vais faire tout ce que je peux. Je suis assez confiant dans mes capacités, je sais que je peux rendre des services. » Aider à gagner des matchs de Pro B en sous-effectif est déjà un bon début…

