L’arrière William Christmas arrive à Limoges

William Christmas (1,96 m, 28 ans) est le nouvel arrière du Limoges CSP. Joueur de Chemnitz en Allemagne cette saison, ce poste 2/1 change de club pour découvrir le championnat de France au sein du Cercle Saint-Pierre.

De la troisième division allemande à l’EuroCup

Ce Californien a démarré sa carrière professionnelle en 2021 un an après la fin de son cursus NCAA à Cal Poly Pomona. Depuis, il a essentiellement joué en Allemagne, hormis un passage au Luxembourg aux Musel Pikes fin 2022. Après avoir démarré en troisième division, nommée Pro B, fin 2021, son passage au Luxembourg, il a joué pour les Artland Dragons en deuxième division, la Pro A, avant de découvrir la BBL en 2023-2024 avec Hambourg.

Productif chez les Towers (11,9 points à 49,2% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 2,6 passes décisives en 27 minutes sur 56 matches de BBL et d’EuroCup), il a rejoint Chemnitz lors de la dernière intersaison. Seulement, son impact s’est révélé moins important qu’attendu (9,2 points à 50%, 4,7 rebonds et 2,7 passes décisives en 24 minutes), plus encore en BBL qu’en Ligue des Champions (BCL), ce qui amène ce changement.

« Une super personne et un vrai pro » Mikko Larkas, coach du Limoges CSP

« Il nous rend plus forts dans les domaines où nous avons besoin », estime son nouveau coach Mikko Larkas, qui explique ce que va apporter Will Christmas à Limoges : « Bon défensivement, excellent pour attaquer le cercle, et prend beaucoup de rebonds pour son poste », estime le technicien finlandais, satisfait de ce qu’il a entendu au sujet de son état d’esprit. « Les renseignements que nous avons pris sont consistants pour dire que c’est une super personne et un vrai pro. »

Quant à son utilisation, elle devrait varier. Annoncer comme un poste 2/1 par le CSP, Will Christmas est également capable de jouer dans l’aile. « Will peut jouer plusieurs postes et il nous donne plus d’options pour utiliser des combinaisons différentes dans le backcourt », ajoute Mikko Larkas.

✍️ 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗠𝗔𝗦 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗜𝗠𝗢𝗨𝗚𝗘𝗔𝗨𝗗 ! 💚 Pour réajuster son effectif pour la dernière ligne droite de la saison, le CSP renforce son secteur extérieur avec l’arrivée de William Christmas jusqu’à la fin de saison 2024-25. 👉 https://t.co/X0t5kn7O1W pic.twitter.com/0NSvsF6LOV — Limoges CSP (@limogescsp) February 20, 2025

Avec Will Christmas, Limoges a enregistré son deuxième joker de la saison 2024-2025, après Souley Boum. Un troisième joker devrait arriver avant la date limite du 28 février, afin de compléter le secteur intérieur qui est en sous-nombre depuis le départ de Malik Osborne. Actuellement, le staff dispose d’une ligne arrière complète (Amsellem, Boum et Beaufort), complétée par des arrières/ailiers (Lang et Guissé), un ailier shooteur (Trevon Bluiett) et trois intérieurs (Alexandre Chassang, Mohamed Diarra et Kenny Baptiste).