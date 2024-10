L’AS Monaco dominée par le FC Barcelone et battue pour la première fois de la saison

La saison passée, l’AS Monaco avait réalisé deux prestations de haut-niveau face au FC Barcelone. Un tel doublé ne se représentera pas durant l’exercice 2024-2025, tout du moins pour la première confrontation. Au Palau Blaugrana, les Monégasques ont été nettement dominés par l’équipe espagnole (86-71), concédant ainsi leur première défaite de la saison en EuroLeague ce mercredi 16 octobre.

L’occasion manquée de rejoindre l’Étoile Rouge en tête du classement

C’est pourtant encore mieux armée que lors de ses deux premières victoires en EuroLeague que Monaco s’est présenté en terre blaugrana. Pour la première de son second chapitre avec l’ASM, Jordan Loyd a été en osmose avec ses partenaires, dans le mauvais sens, avec une grande maladresse (4 points à 2/9 aux tirs). Rapidement menés, les hommes de Sasa Obradovic étaient pourtant dans le match jusqu’en fin de 2e quart-temps (41-39, 18′).

Mais beaucoup plus adroits, les Barcelonais n’ont cessé de creuser l’écart en seconde période (11/25 à 3-points contre 5/17 pour l’ASM). Dans le sillage d’un bon Kevin Punter (21 points à 8/15 aux tirs) et d’un Jabari Parker très adroit (16 points dont 4/6 à 3-points), le FC Barcelone a dominé la fin de match pour s’imposer sur le score de 86 à 71. Pour son 3e match de la saison (tous en EuroLeague), Mike James a été beaucoup maladroit que lors de ses deux premières sorties (11 points à 2/9 aux tirs et 3 ballons perdus).

« On a besoin d’être davantage ensemble. Ce n’est pas encore acquis », regrettait Sasa Obradovic après la rencontre. Avec cette défaite, Monaco a raté la belle occasion de rejoindre en tête du classement de la saison régulière l’Étoile Rouge de Belgrade, seule équipe encore invaincue après 3 journées. Pour repartir de plus belle, l’ASM accueillera la Virtus Bologne vendredi 18 octobre à Gaston-Médecin, seule formation à ne pas avoir encore connu la victoire cette fois.