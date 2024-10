L’AS Monaco passe ses nerfs sur Nancy

Deux jours après sa défaite en EuroLeague face au Paris Basketball, l’AS Monaco a rapidement évacué sa frustration. En déplacement à Nancy, les hommes de Sasa Obradovic ont livré une solide prestation pour s’offrir un large succès en championnat (77-98).

Jusqu’à 28 points d’avance pour Monaco

La machine nancéienne était pourtant très bien lancée. Après 5 minutes de grande qualité, le SLUC – renforcé par le retour de Chris Clemons – menait 11-4. Mais voilà, trop indisciplinés et en manque de constance, les hommes de Sylvain Lautié ont vu les Monégasques revenir peu à peu dans la partie. Portée par la triplette Elie Okobo (18 points à 5/10 aux tirs, 7 rebonds et 6 passes décisives) – Alpha Diallo (17 points à 7/10 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives) – Vitto Brown (16 points à 6/8 aux tirs et 4 rebonds), la Roca Team a livré un deuxième quart-temps de haut vol et infligé un cinglant 30-13 en dix minutes pour prendre le large juste avant la mi-temps. En tête de 13 points à la pause (34-47), les protégés de Sasa Obradovic ont repris leur marche en avant au retour des vestiaires. Un écart qui n’a cessé de grimper au fur et à mesure de cette rencontre puisque les Monégasques ont compté jusqu’à 28 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (50-78, 28′). Nettement devant après trente minutes très intenses (55-78), l’AS Monaco n’a pas relâché la pression.

-81 en trois matchs pour Nancy



Dominé dans tous les secteurs du jeu et malgré la déroute, la seule satisfaction côté nancéien reste sans aucun doute l’intérieur Shevon Thompson. Auteur d’un véritable chantier avec 22 points inscrits à 8/13 aux tirs et 9 rebonds captés, il n’aura pas su empêcher la large défaite de son équipe à domicile. Un troisième lourd revers d’affilée pour le SLUC Nancy (77-98), qui avait déjà encaissé 60 points en deux rencontres à Strasbourg la semaine dernière, soit un différentiel de -81 sur l’intervalle et 300 unités concédées au total sur ces trois sorties. De son côté, Monaco se console un peu après son faux-pas en EuroLeague contre Paris. En attendant le verdict de son appel, toujours inconnu, la Roca Team se replace à la 6e place de Betclic ÉLITE.