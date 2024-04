L’ASVEL a battu le record de la plus large série de points en EuroLeague

En plus d’avoir provoquée le renvoi de l’entraîneur Álex Mumbrú, l’ASVEL a également battu un record de l’EuroLeague à Valence. Car pour s’imposer à la Fonteta contre le club valencian (69-98), l’équipe de Pierric Poupet a notamment produit une impressionnante série de points marqués.

Un record vieux de 8 saisons

À cheval sur la mi-temps, entre le 2e et le 3e quart-temps, Villeurbanne a en effet inscrit 25 points consécutivement (38-44 à 38-69), sans que les Valencians ne parviennent à répondre d’un panier. Il s’agit de la plus large série de points marqués d’affilés dans la compétition européenne, depuis que ces données sont prises en compte (saison 2007-2008).

« Souvent, on a été dans les matchs pendant 35 minutes avant de s’écrouler sur la fin mais les garçons ont montré beaucoup de caractère et de présence physique », analysait le technicien rhodanien Pierric Poupet après la victoire de son équipe. Avec notamment les 6 points chacun de DeShaun Thomas (13 points) et Nando De Colo (19 points) lors de cette prolifique série de 25 points, l’ASVEL a cette fois pris les choses en main dans le sud de l’Espagne.

🇫🇷 ASVEL breaks the #EuroLeague record with a 25-0 run. 😱 pic.twitter.com/iKxWflW3LD — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) April 5, 2024

texte.