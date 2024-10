L’ASVEL craque au finish face à Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv

L’ASVEL n’est pas passée loin de repartir avec un premier succès dès l’ouverture de EuroLeague. Dans le coup pendant très longtemps face au Maccabi Tel-Aviv, Villeurbanne a cependant payé son mutisme offensif dans les dernières minutes pour pouvoir repartir avec la victoire (89-82).

Tamir Blatt leads the way in Round 1 for @MaccabiTLVBC!#EveryGameMatters pic.twitter.com/PqsMKnq93k — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024

Quatre dernières minutes sans le moindre point…

Dans l’enceinte feutrée de l’Aleksandar Nikolic Hall à Belgrade, salle du Maccabi Tel-Aviv depuis un an de manière contrainte et forcée par la guerre au Proche-Orient, l’ASVEL a longtemps cru pouvoir débuter sa saison européenne par une victoire. Solide défensivement et pouvant s’appuyer sur son efficacité à l’intérieur, à l’image de Joffrey Lauvergne (17 points à 8/14 aux tirs), Villeurbanne a souvent eu l’avantage de mener face à l’équipe israélienne. Mais mise à part une échappée de 10 points en début de 2e quart-temps (26-36), la formation de Pierric Poupet n’a jamais pu se détacher complètement.

Jaylen Hoard pas effrayé pour sa première en EuroLeague

La faute à un certain manque de punch sur les lignes arrière, faiblesse identifiée de cet effectif de l’ASVEL. La comparaison a été cruelle avec le Maccabi en fin de match. Alors que Tamir Blatt (21 points et 12 passes décisives) et John Di Bartolomeo (8 points à 2/3 à 3-points) enchaînaient les filoches dans le money-time, les Lyonnais sont restés muets durant les 4 dernières minutes de la partie (12-0). Et ont vu le couvercle de cette rencontre se refermer sur eux, notamment par l’aérien Jaylen Hoard, avec deux derniers alley-opps pour parachever une très belle prestation pour la première sortie de sa carrière en EuroLeague (15 points à 6/12 aux tirs et 4 rebonds).

Et maintenant c'est Jaylen HOARD 😭😭😭 pic.twitter.com/j1A8WsRe7a — French Prospect 🇫🇷👀 (@defaut_zero) October 3, 2024

« Le Maccabi a joué un meilleur match que nous », reconnaissait Pierric Poupet. « On a fait un meilleur job défensivement en seconde période mais nous n’étions pas assez en équipe pour pouvoir gagner », ajoutait le coach villeurbannais. Il faudra pourtant améliorer ce point-là pour l’ASVEL au vue de son calendrier des prochains jours. Lors de la prochaine journée d’EuroLeague, le club rhodanien accueillera la Virtus Bologne d’Isaïa Cordinier. Mais avant cela, c’est une équipe de la même trempe, dans le championnat de France, qui se rendra à l’Astroballe, avec l’AS Monaco. Et si l’ASVEL est dans la position du dominant face à la JL Bourg, c’est tout l’inverse face au club de la Principauté, qui reste sur une série de 10 victoires consécutives face aux Villeurbannais.