L’ASVEL en balade face au Stade Rochelais

Si La Rochelle avait pu espérer réaliser l’exploit face à l’ASVEL quelques semaines plus tôt dans son antre de Gaston-Neveur, le match retour entre les deux équipes n’a pas fait l’ombre d’un pli. À l’Astroballe, Villeurbanne a fait parler son collectif pour largement dominer le Stade Rochelais (105-75) ce dimanche 2 mars.

Aucun suspense à l’Astroballe

Si l’ASVEL souffre sur le plan physique dans ses affrontements avec les grands d’Europe, comme Monaco pas plus tard encore qu’en début de semaine en Coupe de France (défaite 83-70), l’équipe villeurbannaise reste bien au-dessus d’une formation comme celle de La Rochelle. Cela s’est fortement ressenti ce dimanche après-midi, où le Stade Rochelais n’a fait illusion qu’une poignet de minutes, le temps de mener 3 à 7, avant de voir le rouleau-compresseur rhodanien ne lui laissait aucune chance.

Déjà bien devant après dix minutes, l’ASVEL avait quasiment assuré son affaire dès la mi-temps, avec une marge conséquente de plus de 25 points (58-32). Dominant au rebond (9 prises offensives) et adroit de loin (13/27 à 3-points), le collectif de Pierric Poupet a continué à briller par la suite. Six joueurs villeurbannais ont terminé la partie à 10 points ou plus, dont Théo Maledon qui a pu retrouver quelques couleurs (17 points à 6/10 aux tirs) après des dernières semaines compliquées. Shootant 15 fois de moins que l’ASVEL (51 tirs à 66), La Rochelle n’a jamais été en mesure de contrecarrer son opposant ce dimanche.

La belle opération comptable de l’ASVEL

Avant le choc de la 20e journée entre Cholet et Monaco, l’ASVEL (4e, 14 victoires) fait en tout cas la belle opération de ce week-end, en profitant des défaites de Paris (face à Saint-Quentin) et de la JL Bourg (contre Nancy). Pour le Stade Rochelais, trois victoires le séparent désormais du Portel, vainqueur de Strasbourg vendredi soir.