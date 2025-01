L’ASVEL étudie la piste Ben Bentil

A la recherche d’un poste 4, l’ASVEL s’intéresse de plus en plus à Ben Bentil (2,04 m, 29 ans). L’intérieur ghanéen, qui a connu une première expérience ratée dans le championnat de France, à Châlons-Reims en 2017-2018, est cependant sous contrat avec le club italien de Naples.

Depuis son expérience ratée dans la Marne, Ben Bentil s’est imposé sur le circuit européen, avec plusieurs passages en EuroLeague, au Panathinaïkos Athènes (6 points et 2,6 rebonds en 15 minutes), à Milan (10,2 points et 4,5 rebonds en 19 minutes en Serie A, 5,6 points et 2,7 rebonds en 16 minutes sur 23 matches d’EuroLeague) et à l’Étoile Rouge de Belgrade en 2022-2023 (8,4 points à 44,8% et 3,8 rebonds en 20 minutes sur 30 rencontres). La saison passée, il s’était expatrié au Japon.

Presque 15 points par match en Italie cette saison

Intérieur musculeux et mobile, capable de shooter à 3-points (31,1% sur près de 4 tentatives par match cette saison) le 51e choix de la Draft NBA 2016 tourne à 14,9 points à 43,9% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 minutes après 11 matches de Serie A. Il a notamment cumulé 22 points, 10 rebonds et 3 passes décisives contre Varèse le 28 décembre dernier. En début de saison, l’ancien joueur NBA (trois matches à Dallas en 2016-2017) a évolué à l’Hapoël Tel-Aviv.

Reste à savoir si l’ASVEL parviendra à trouver un accord avec Ben Bentil, qui devra se défaire de contrat avec la formation napolitaine. Son apport dans la rotation rhodanienne, notamment pour donner un second souffle sur le secteur intérieur, pourrait s’avérer déterminant pour poursuivre la belle saison en cours.