L’ASVEL privée de Ben Bentil plusieurs semaines, en plus de Lauvergne

L’ASVEL enregistre la blessure d’un deuxième intérieur. Après Joffrey Lauvergne, c’est Benjamin Bentil (2,04 m, 29 ans) qui rejoint l’infirmerie pour « plusieurs semaines » selon Le Progrès. L’intérieur ghanéen a été victime d’une lésion aux adducteurs selon nos informations. Ainsi, il semble peu probable de le revoir avec l’ASVEL en EuroLeague cette saison. En revanche, il devrait pouvoir rejouer lors des playoffs de Betclic ÉLITE.

Utilisé moins de 7 minutes face à l’Olympiakos mardi dernier, l’ancien joueur de Châlons-Reims n’a pas joué jeudi contre le Zalgiris Kaunas ni même face à l’Élan Chalon dimanche. Depuis son arrivée à l’ASVEL, Ben Bentil a disputé 17 rencontres, pour 6,3 points à 53,1% de réussite aux tirs et 2,5 rebonds en 12 minutes de moyenne en Betclic ELITE et 4,4 à 35,3% et 2,3 rebonds en 13 minutes en EuroLeague.

Sans ces deux joueurs, Pierric Poupet et son staff vont devoir s’appuyer sur un secteur intérieur très limités avec les pivots Neal Sako et Tarik Black, le jeune Paul Mbiya ainsi que le poste 3/4 Andre Roberson et pourquoi pas encore David Lighty utilisé en petit poste 4 fuyant.