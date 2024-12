L’ASVEL récupère Joffrey Lauvergne pour le choc contre Paris

L’ASVEL est sur tous les fronts. Après une série de déplacements intenses en EuroLeague et en Betclic ÉLITE, les hommes de Pierric Poupet retrouvent leur public ce dimanche pour affronter Paris. Privés de plusieurs cadres mais portés par une dynamique positive, les Villeurbannais devront puiser dans leurs ressources face à un adversaire parisien dont l’effectif remis sort d’une épidémie.

Lauvergne de retour

Vendredi soir, à Kaunas, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) n’était pas sur le parquet pour affronter son ancien club, le Žalgiris Kaunas. Officiellement absent pour « raisons personnelles », l’intérieur français, brillant quelques jours plus tôt à Belgrade face au Partizan, sera bien présent ce dimanche face à Paris. Son retour est une bouffée d’oxygène pour une équipe de l’ASVEL en quête de stabilité dans une saison marquée par les blessures et les aléas.

Le club de Lyon-Villeurbanne reste sur une série de victoires importantes, notamment à Nancy, Belgrade, et Kaunas. Mais cette semaine de déplacements a laissé des traces. « Depuis le début de la saison, je ne comprends pas trop que nous n’ayons pas eu de ‘double week’ à domicile, déplore Lauvergne dans Le Progrès. Quand on connaît les conditions dans lesquelles nous nous déplaçons… Je ne comprends pas la logique de l’EuroLeague. »

En plus de la fatigue accumulée, l’ASVEL devra composer sans Mbaye Ndiaye (2,04 m, 25 ans), dont la saison semble terminée après une blessure à Belgrade. Charles Kahudi et Edwin Jackson sont également absents. Malgré ces coups durs, le coach Pierric Poupet reste optimiste : « Nous sommes très contents d’avoir remporté ces victoires, mais nous savons que nous allons devoir repousser nos limites dimanche. »

Pierric Poupet sur Paris : « Si je devais parier aujourd’hui, je miserais sur le fait qu’ils sont au complet. » »

Face à eux, le Paris Basketball revient sur les parquets après une pause imposée par une épidémie qui avait entraîné le report de leur dernier match d’EuroLeague face à Fenerbahçe. « Ce qui est difficile, c’est de ne pas forcément savoir quel effectif ils vont proposer, note Poupet. Mais si je devais parier aujourd’hui, je miserais sur le fait qu’ils sont au complet. »

Malgré la fatigue et les absences, l’ASVEL peut compter sur sa solidité à domicile et sur l’état d’esprit conquérant de ses joueurs. Joffrey Lauvergne, moteur de cette équipe, reste confiant après un début de saison enthousiasmant en EuroLeague (8 victoires et 9 défaites) : « J’aurais signé pour ce début de saison, et oui, nous devons nous fixer cet objectif des play-ins en EuroLeague. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir dans cette équipe. »

Le choc face à Paris s’annonce disputé. D’un côté, une ASVEL en pleine confiance mais éprouvée ; de l’autre, un Paris Basketball ambitieux qui veut prendre sa revanche 9 jours après son revers en EuroLeague à l’Astroballe.