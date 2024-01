L’ASVEL reprend la deuxième place après sa victoire contre Cholet

Moins de 48 heures après avoir quitté l’Astroballe sur une note déprimante face à l’ALBA Berlin dans le duel des cancres en EuroLeague (63-88), l’ASVEL a bouclé sa semaine éreintante sur une note positive face à Cholet. « Paris Lee va pouvoir nous payer les sushis », a annoncé Joffrey Lauvergne, tout sourire, au micro de l’Astroballe. Sur la ligne des lancers-francs, l’ancien meneur d’Orléans et Monaco a verrouillé la victoire villeurbannaise, en inscrivant les 97e, 98e, 99e et 100e points (100-95).

Record de la saison pour Youssoupha Fall

Un vrai soulagement pour le coach Pierric Poupet et les Villeurbannais qui ont tremblé jusqu’à la fin face à une équipe de CB accrocheuse, alors que les deux défenses avaient pris leur dimanche. Si Edwin Jackson a inscrit un shoot décisif à 19 secondes du terme (96-94), Craig Randall II (22 points à 9/22) a eu l’opportunité d’envoyer tout le monde en prolongation. Mais l’artilleur choletais a connu le symptôme du héros malheureux : si c’est lui qui a permis aux hommes de Laurent Vila de faire vaciller l’ASVEL jusqu’au bout avec sept unités d’affilée dans le money-time, il a raté un lancer-franc au pire des moments.

Outre Lee (19 points à 4/8 et 7 passes décisives) et Jackson, l’ASVEL peut surtout remercier Youssoupha Fall, auteur de 23 points à 9/10 et 6 rebonds pour 27 d’évaluation en 24 minutes. L’ancien pivot de Strasbourg a torpillé son record de la saison en Betclic ÉLITE, anciennement à 17 unités. Et avec lui l’ASVEL a protégé l’une des qualités fondamentales de sa saison française : loin de ses difficultés européennes (2v-10d à domicile), les Villeurbannais préservent une Astroballe quasiment imprenable en Betclic ÉLITE (9v-1d). Une solidité qui lui permet de continuer à s’accrocher au podium, avec désormais une deuxième place récupérée suite à la défaite de Paris face à Monaco samedi. Largement appréciable au vu des remous des dernières semaines…