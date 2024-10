L’ASVEL sans solutions sur le terrain du Panathinaïkos

Achever un road-trip de quatre matchs chez le Panathinaïkos (après Chalon-sur-Saône, Barcelone et Saint-Quentin), champion en titre qui plus est, n’est absolument pas un cadeau. Cela s’est vérifié pour l’ASVEL ce mercredi 30 octobre, qui n’a jamais pu embêter la formation athénienne, pour une large défaite à l’arrivée en Grèce (92-68).

Notre road trip s'achève par une défaite chez le Champion d'Europe en titre. 🔜 Place à la récup puis on se focus sur la réception du Bayern à la @LDLC_Arena vendredi soir ! 💪#LDLCASVEL pic.twitter.com/GuNOjtBc8D — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 30, 2024

L’ASVEL trop juste sans Lee et Lauvergne

En inscrivant ses huit premiers tirs du match, le Panathinaïkos s’est mis dans une situation plus qu’idéale pour filer vers une victoire aisée contre l’ASVEL. À l’initiative du trio Nunn – Hernangomez – Yurtseven (37 points), l’équipe d’Ergin Ataman s’est rapidement forgée un matelas d’une quinzaine de points d’avance. Une marge que les Villeurbannais n’ont jamais pu combler, avec une adresse extérieure en berne (7/27 à 3-points) et une incapacité à provoquer des fautes (5/9 aux lancers francs). Largement en tête à la pause (45-29), les partenaires de Mathias Lessort (9 points et 4 rebonds en 18 minutes) ont accentué leur main-mise sur la partie en seconde période, prenant un malin plaisir à disséquer la défense rhodanienne.

Malgré la présence intérieure de Neal Sako (12 points à 6/8 aux tirs) et les qualités de percussion de Shaquille Harrison (12 points à 6/7 aux tirs), mais sans Paris Lee et Joffrey Lauvergne, l’ASVEL n’a jamais pu espérer l’emporter à Athènes. Une rencontre qui aura eu le mérite de donner quelques répétitions à certains joueurs en manque de rythme, comme Admiral Schofield (6 points en 17 minutes) et Melvin Ajinça (6 points à 2/9 aux tirs en 20 minutes). Mais son entraîneur Pierric Poupet espère surtout pouvoir retrouver quelques forces vives d’ici la réception du Bayern Munich ce vendredi 1er novembre.