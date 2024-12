L’ASVEL signe un partenariat avec la République démocratique du Congo

Déjà aperçu à cinq reprises au niveau professionnel cette saison, dont deux en EuroLeague, Paul Mbiya (2,11 m, 19 ans) ne sera-t-il finalement qu’un pionnier à l’ASVEL ? Arrivé au centre de formation de Villeurbanne en décembre 2023, le géant centrafricain pourrait être le premier d’une longue lignée.

Pour cause, le club villeurbannais a annoncé à l’AFP la signature d’un contrat entre son académie et la République démocratique du Congo. « Nous espérons que d’autres jeunes Congolais auront cette opportunité car il y a des talents incroyables là-bas », a déclaré le président Tony Parker. « Ce partenariat vise à détecter et développer sur place des joueurs en Afrique centrale et des Congolais en particulier. Ce n’est que le début d’une grande aventure humaine. Nous avons un grand plan d’action sur un mandat exclusif donné par le président de la RDC, Felix Tshisekedi. » Les deux hommes s’étaient rencontrés en septembre.