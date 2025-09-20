Recherche
Présaison

L’ASVEL termine sa préparation par une victoire difficile à Dijon

Présaison - L’ASVEL a bouclé sa présaison par un succès étriqué sur le parquet de la JDA Dijon (70-73). Une prestation en demi-teinte qui a toutefois satisfait Pierric Poupet, à neuf jours du début du championnat.
00h00
Shaquille Harrisson a brillé avec l'ASVEL contre Dijon ce vendredi 19 septembre en présaison

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

L’ASVEL a gagné son cinquième match de préparation en six rencontres, vendredi soir à Dijon. Mais les Rhodaniens, privés de Nando De Colo et Thomas Heurtel, n’ont pas brillé.

Une première mi-temps inquiétante

Face à une JDA diminuée (sans Holston, Julien et Narace), les hommes de Pierric Poupet ont affiché un visage bien terne avant la pause. Seulement 27 points inscrits en 20 minutes, 1/10 derrière l’arc, 7 ballons perdus et un retard qui a grimpé jusqu’à -14 (31-17).

« Nous avons été dans le dur en première période… et c’est bien, parce que cela nous montre le chemin qu’il nous reste à parcourir. Et que rien ne sera facile », a commenté le coach de l’ASVEL dans Le Progrès.

Un réveil en seconde période

Secouée à la pause, l’équipe a réagi. Dans le sillage d’un Shaquille Harrison efficace (22 ppoints à 6/9 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives, 7 fautes provoquées et 4 interceptions pour 24 d’évaluation en 23 minutes), les Villeurbannais ont renversé la tendance et pris l’avantage (52-43, puis 58-64). Mais ils se sont fait peur jusqu’au bout, voyant Dijon revenir à -1 (70-71) dans la dernière minute avant de conclure victorieusement.

« La première mi-temps a été une bonne piqûre de rappel. Nous n’étions ni dans l’intensité, ni dans le plan de jeu que nous avions défini. Maintenant, il faudra être en action, et pas en réaction », a ajouté Poupet.

Place au championnat

Malgré les alertes, l’ASVEL termine sa préparation sur un bilan positif (5 victoires, 1 défaite). Satisfait de l’état d’esprit, Pierric Poupet a souligné : « J’ai une équipe studieuse, saine, qui a envie de faire des choses ensemble ».

Le rendez-vous est désormais pris : la reprise de la Betclic ÉLITE aura lieu le dimanche 28 septembre à l’Astroballe face à Nancy.

Gabriel Pantel-Jouve
Dijon
Dijon
ASVEL
ASVEL
serpro9- Modifié
Y'a que l'ASVEL qui compte visiblement... Aucune analyse du jeu, des joueurs de la JDA, réduit à de simple sparring partner... La JDA aussi débute la BE la semaine prochaine, dans quel état....? ça n'intéresse pas Mr GPJ.
jeanvaljean
Vraiment sympa comme article de mettre en avant juste un club et pas l'autre, dommage ca ne fera pas taire les critiques ! Juste deux questions : Pourquoi faire un article sur deux équipes de la BE qui s'affrontent et ne parler que d'une ? Et la 2e question si cela avait été la JL Bourg en face, est ce que vous auriez eu la même absence de mots que pour Dijon ?
