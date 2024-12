L’ASVEL va disputer son dernier match à Mado-Bonnet, terre de son ascension de la NF2 à l’EuroLeague

Ville des Lumières, Lyon possède dans son riche patrimoine culturel le Palais des Sports de Gerland, édifié en 1962 sous l’impulsion du maire de l’époque, Louis Pradel. Une salle qui a connu quelques moments mythiques, comme la victoire de l’équipe de France de tennis lors de la Coupe Davis 1991. Désormais, c’est l’ASVEL Féminin qui entend bien écrire à son tour une partie de son histoire dans le quartier de Gerland.

De Sceaux au Kibirkstis Vilnius

Avant de déménager, l’équipe de Yoann Cabioc’h a pourtant une toute dernière soirée à vivre dans son antre Mado-Bonnet, située dans le huitième arrondissement de Lyon, ce mercredi. 72 heures après un naufrage lors du derby à Charnay, l’ASVEL Féminin reçoit le Kibirtskis Vilnius en 1/16e de finale retour de l’EuroCup, après le nul de l’aller (85-85). Soit une dernière affiche excitante pour mettre un point final à 16 ans de présence du club rhodanien à Mado-Bonnet, démarrée en 2008 en… Nationale 2 avec un Lyon Basket Féminin – Sceaux (80-48). C’est aussi à Mado-Bonnet que l’équipe lyonnaise, finalement devenue ASVEL Féminin en 2017, découvrit la LFB, fut sacrée championne de France et effectua ses premiers pas en EuroLeague. C’est aussi là-bas que Dominique Malonga a signé le premier dunk de l’histoire du basket professionnel féminin en France.

Pourtant, Mado-Bonnet (1400 places) ne répondait plus pleinement aux attentes des instances européennes en raison d’un nombre de sièges limité pour les grosses occasions. De fait, l’ASVEL disputait ses matches importants à l’Astroballe, du côté de Villeurbanne. C’est pourquoi l’ASVEL Féminin a choisi de déménager à Gerland, avec la perspective de devenir le club résident d’un Palais des Sports qui peut accueillir près de 7 000 personnes, mais sera en configuration 3 000 sièges pour le basket. « Mado Bonnet est le lieu où nous avons commencé à grandir et à vibrer avec notamment le premier titre de Championnes de France », indique Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée de l’ASVEL. « On déménage en toute prise de conscience, afin de permettre au club de continuer à se développer, d’établir notre club à mission. Nous sommes un acteur engagé du territoire et souhaitons donner une impulsion et apporter quelque chose de différent : susciter des vocations, illustrer l’équilibre entre homme et femmes et contribuer au rayonnement de tout un territoire. »

🔥 Le Palais des Sports a débuté sa mue pour accueillir nos Lionnes le 12 janvier ! ➡️ Première étape l'installation de notre parquet ! Un parquet similaire à celui récemment installé à la LDLC Arena et qui est composé de hêtre massif. 🔣 En chiffres, ce parquet, c'est 391… pic.twitter.com/FwzsoVjpBV — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) December 17, 2024

Bientôt du volley à Mado-Bonnet

Pendant que les volleyeurs de l’ASUL vont s’installer à Mado-Bonnet, le Palais des Sports de Gerland a du subir d’importants travaux afin d’adapter les lieux aux entraînements et aux matches. À commencer par l’installation d’un nouveau parquet mais aussi l’achat de trois panneaux de basket, homologués par la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA). Du côté des tribunes, il y a eu également la mise en place de podiums, qui remplaceront les tribunes Est et Ouest. Pour ces nombreux aménagements, le montant de l’opération est estimé à 350 000 euros. Mais avant de songer à la réception de Villeneuve-d’Ascq le 12 janvier, il y a une dernière soirée à vivre à Mado Bonnet…