Une nouvelle salle pour l’ASVEL féminin, au Palais des Sports de Gerland

L’actualité est décidément chargée ces derniers jours pour Tony Parker. Quelques heures avant sa cérémonie de retrait de maillot de l’Équipe de France, l’actionnaire majoritaire de l’ASVEL était présent pour une conférence de presse en compagnie de Marie-Sophie Obama (Présidente déléguée à l’ASVEL féminin), Grégory Doucet (maire de Lyon) et Julie Nublat-Faure (adjointe aux Sports de la ville de Lyon), afin d’annoncer le changement de salle de la section féminine de l’ASVEL.

Le club vise plus grand. Après des années au modeste gymnase Mado-Bonnet (1400 places) ponctuées de quelques apparitions à l’Astroballe, il va déménager au Palais des Sports de Gerland (6500 places). Une salle où l’ASVEL féminin avait déjà disputé quelques affiches en 2016, 2017 et 2018. Mais cette fois, il deviendra le club résident de la salle. Le premier match du club y aura lieu en janvier 2025, selon les premiers éléments divulgués. L’équipe administrative s’installera elle dès la rentrée 2024.

Cette salle historique de la ville de Lyon est stratégique pour le club féminin. Notamment pour sa situation géographique et la possibilité d’y accueillir des grands événements. Le Palais des Sports est voisin du mythique stade de Gerland, et proche de la Tony Parker Adequat Academy. Plus de 330 000 euros ont été investis « pour installer le parquet, les paniers et les tribunes notamment » selon Julie Nublat-Faure. Le Palais des Sports sera « au début » en configuration 3000 places, sur plus du double possible.

« C’est un moment historique et empreint d’émotions […] Mado Bonnet est le lieu où nous avons commencé à grandir et à vibrer avec notamment le premier titre de Championnes de France. On déménage en toute prise de conscience, afin de permettre au club de continuer à se développer, d’établir notre club à mission.

Nous sommes un acteur engagé du territoire et souhaitons donner une impulsion et apporter quelque chose de différent : susciter des vocations, illustrer l’équilibre entre homme et femmes et contribuer au rayonnement de tout un territoire.

Pour ce qui est du sportif et de l’utilisation du Palais des Sports, nous allons modestement nous mettre en configuration 3000 places avant d’essayer de remplir et de faire vibrer ce Palais. On sait que c’est un écrin qui tient à cœur aux Lyonnais et on fera tout pour en être digne et pour prouver que nos ambitions sportives sociétales ont toute leur place ici. »

Marie-Sophie Obama, Présidente déléguée de LDLC ASVEL Féminin, dans le communiqué officiel