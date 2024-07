[Vidéo] La cérémonie du retrait de maillot bleu de Tony Parker

À l’issue du double France – Serbie ce vendredi 12 juillet à la LDLC Arena, la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) a mis à l’honneur Tony Parker. Le meilleur joueur de l’histoire du basket français (pour l’instant) a vu son numéro de maillot, le 9, être retiré.

« Merci pour le soutien pendant plus de 25 ans »

Plusieurs personnalités du basket français ont participé à la cérémonie concoctée par la FFBB, comme le président Jean-Pierre Siutat, ou d’anciens coéquipiers du meneur, Boris Diaw et Nicolas Batum. « J’ai eu un soutien inconditionnel pendant toute ma carrière, remerciait le vainqueur de l’EuroBasket 2013. C’est la dernière fois qu’on va célébrer ma carrière. Donc j’aimerais que tout le monde applaudisse tous mes amis. Merci pour le soutien pendant plus de 25 ans. » Honoré à plusieurs reprises aux États-Unis (retrait de son maillot aux Spurs en 2019, le Hall Of Fame en 2023), le quadruple champion NBA a désormais eu sa célébration en France.

Retrouvez quelques moments de la cérémonie du retrait du maillot bleu de Tony Parker dans les tweets ci-dessous.