L’ASVEL va se séparer d’Admiral Schofield

L’aventure d’Admiral Schofield à l’ASVEL va prendre fin au bout de quelques semaines. En effet, selon nos informations, l’ailier-fort anglo-américain va être coupé par Villeurbanne. Arrivé cet été pour sa première expérience en Europe, Admiral Schofield n’a pas convaincu Pierric Poupet et son staff sur ce début de saison.

Le pari de l’ASVEL avec Admiral Schofield (1,97 m, 27 ans) aura donc tourné court. Désireux de relancer sa carrière après 5 années partagées entre NBA et G-League, le natif de Londres n’a pas su se faire sa place dans l’effectif villeurbannais. Avec son profil pourtant intéressant de petit poste 4 mobile, bon shooteur extérieur, il n’a joué en moyenne qu’une quinzaine de minutes sur ses 12 rencontres jouées en tout et pour tout. En 6 matchs de Betclic ELITE, il tournait par exemple à 7,7 points à 55% aux tirs, et 1,8 rebonds.

L’arrivée d’Andre Roberson, malgré son statut de remplaçant médical d’Edwin Jackson, a logiquement poussé vers la sortie Admiral Schofield, l’ancien joueur de Cholet évoluant sur les postes d’ailiers et d’ailiers-forts.