Lattes-Montpellier a perdu le fil contre Gernika

EuroCup féminine - Lattes-Montpellier s'est incliné d'un point sur son parquet contre Gernika (66-67) jeudi soir en EuroCup.

Très bien partie, peut-être trop même, Lattes-Montpellier a perdu le fil de sa rencontre contre Gernika jeudi soir, au point de finalement d’incliner d’un point (66-67) et enregistré sa première défaite de la saison d’EuroCup, après trois victoires dans la compétition. Les Lattoises manquent l’occasion d’assurer la première du groupe D.

Les Gazelles menaient pourtant 30 à 11 après 14 minutes de jeu avec une excellente Kyara Linskens (7/8 aux tirs à la mi-temps). Mais cette avance a fondu au fur et à mesure, la faute notamment aux nombreuses balles perdues (20). Les Basques ont fini par passer devant à 8 minutes de la fin (51-52) après un 12 à 0 à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps. La suite s’est avérée serrée mais les visiteuses ont répondu aux Gazelles en fin de match par l’intermédiaire de Gabby Nikitinaite. A l’intérieur, Crystal Bradford a amplifié l’avance des Espagnoles à 51 secondes de la fin et les Héraultaises n’ont pas su trouver la solution pour reprendre le dessus.

Après avoir perdu d’un point à l’aller (69-70), l’équipe de Marie-Michelle Milapie (4 points à 1/4 aux tirs et 2 rebonds en 22 minutes) a donc pris sa revanche avec une victoire sur le même écart dans la banlieue de Montpellier.