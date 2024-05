Lattes-Montpellier champion de France Espoirs !

Lattes-Montpellier a remporté le titre de champion de France Espoirs ce jeudi 9 mai à Angers. Après avoir vaincu l’équipe hôte de ce Final Four, l’UFAB 49, en demi-finales (69-60), le BLMA a fait tomber Villeneuve d’Ascq, la formation qui évoluait en Nationale 1 Féminine (NF1) cette saison, en finale (67-61).

Damien Leroux termine son aventure par un titre de champion de France

Pour le dernier match de Damien Leroux à la tête des jeunes Gazelles, le BLMA est allé décrocher le Graal salle de l’Europe. Moins de deux semaines après la finale de ses joueuses en Coupe de France à Bercy, le technicien a terminé son cycle par ce magnifique titre qui récompense un travail acharné.

Les Héraultaises ont pris le dessus peu avant la mi-temps, grâce à un 10-0 (34-32 à la pause). Mais c’est avec un score à égalité qu’a démarré la dernière période (48 partout). Porté par une Aniss Tagayi au four et au moulin (9 points et 3 rebonds sur le dernier quart-temps), les pensionnaires du CREPS de Montpellier ont mieux terminé la rencontre. Pour exploser de joie une fois le buzzer final retenti.

« C’est très difficile à analyser étant donné mon niveau d’attente, a commenté Damien Leroux au micro de Dominique Bentejac, du site basketteuses.info. Perdre ça n’est pas normal alors que gagner, ça l’est. Je ne sais pas me satisfaire. Là on a juste obtenu ce que l’on voulait. Je ne suis pas euphorique mais en revanche, je ne vais pas être tourmenté pendant plusieurs jours. Et puis je suis vraiment content pour les filles parce que contrairement à ce que l’on croit, ces deux années ont été difficiles. Je savais que ce serait mieux cette saison que l’année dernière mais entre le savoir et arriver à ce résultat, il peut toujours y a voir un écart. »

Les statistiques de la finale entre Lattes-Montpellier et Villeneuve d’Ascq :

A noter que Charleville-Mézières, qui s’était incliné contre Villeneuve d’Ascq la veille en demi-finales (84-71), a remporté le match pour la troisième place 77 à 55 contre Angers.